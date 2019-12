La Coordinadora Civil invita a marcha este 16 de Julio

Con el permiso de la policía y el lema:“Por una Nicaragua para todos. Por el derecho a la vida, a la comida, el trabajo y la participación ciudadana” la Coordinadora Nacional, CC , promueven una marcha este 16 de julio que pretende demostrarle al gobierno que sus simpatizantes no son el pueblo, sino todos los sectores de la sociedad.



En la marcha, también participará el sector privado, así como los docentes y médicos, pero éstos temen que en sus instituciones estatales donde laboran, tomen represalias.



El mandatario Daniel Ortega asegura que estos organismos son financiados por la Embajada Norteamericana, pero Georgina Muñoz,Enlace de la Coordinadora Civil afirma que el dinero sale de la ayuda del sector privado.





El “acero de guerra” que ofreció el Presidente Ortega a sus conspiradores, no es una buena señal para Nicaragua, la coordinadora más bien ofrece, un diálogo nacional.



Muñoz, también manifestó que Nicaragua ha pasado mucho tiempo en guerra y no es bueno enviar señales confrontación a otros países, pero sí es recomendable cumplir con el lema “Paz y Reconciliación, como dice el lema del gobierno, sin embargo esto no se ve, por ello convocan esta marcha nacional.



