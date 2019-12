“Vienen turistas en busca de algo más que monumentos”

12 Julio 2008 |

GRANADA



Una Comisión Municipal del Movimiento Contra el Abuso Sexual se reunió este jueves por la noche con el Obispo de Granada, monseñor Bernardo Hombach, a quien le manifestaron sus inquietudes a causa de la ola de abusos que se está produciendo en contra de niños, niñas y adolescentes.



El prelado se hizo eco de la preocupación de los ciudadanos, y a tono con lo que expresaron alertó que a países como el nuestro, lamentablemente, llegan turistas que no sólo buscan museos y monumentos, sino algo más.



Durante el encuentro realizado en el Palacio Episcopal, abordaron el caso del niño de seis años violado aparentemente por un ex predicador de la palabra que colaboraba con el padre Guillermo Blandón en la parroquia Espíritu Santo, a quien los miembros de este Movimiento señalan y acusan de haberle dado protección.



“Nosotros sabemos que en usted encontramos a una persona que nos puede apoyar, a un servidor de Cristo que es sensible a estos problemas y que puede unirse a la causa. Ya no queremos sentirnos solos, queremos sentirnos seguros en esta lucha justa que hemos iniciado”, expresó Humberto Blanco.



Al respecto, Monseñor manifestó que “lamentablemente a este país del Tercer Mundo vienen extranjeros que no sólo quieren conocer los museos, los monumentos y la historia, sino que pretenden conseguir lo que en otros lugares no han podido. Por eso yo les agradezco que hayan venido a conversar conmigo”.



Blanco le dijo a Hombach que en más de tres ocasiones intentaron conversar con el jefe departamental de la Policía de Granada, pero que en ninguna de ellas tuvieron suerte, por lo que fueron atendidos por el segundo jefe, comisionado José Luis Cárcamo.



Violador era apoyo en Semana Santa



“Nos dijo que no lo iban a capturar, porque el violador le iba a servir al padre en las actividades de Semana Santa. Ellos siendo autoridad no debieron consultarle ni pedirle permiso al padre Blandón, su trabajo era capturar al hombre”.



En cuanto a la denuncia, el dictamen médico legal y la valoración psicológica del niño, supuestamente no estaban listos para proceder a la detención; pero la asesora legal Ruth María Díaz aclaró que dichos documentos estuvieron listos en menos de 24 horas, es decir el 15 de febrero de 2008.



Los otros casos planteados fueron el de la niña de seis años abusada, según ellos, por su padrastro, un investigador de la Policía que está siendo apoyado por su compañera, una suboficial de la misma institución. Asimismo, le manifestaron la inquietud por la violación realizada por un conductor de un colegio religioso en contra de un niño, cuya madre no está siendo apoyada por las autoridades del centro.



“Le pedimos que investigue lo que está ocurriendo en ese colegio. Queremos que en sus homilías le hable a la gente sobre el problema y se pronuncie en contra de los abusos sexuales, porque esto es un flagelo tan grande como el hambre y el desempleo”, concluyeron.