Inician negociaciones sobre salario mínimo

El gobierno, los empleadores y los sindicatos iniciarán las negociaciones para establecer un nuevo salario mínimo en Nicaragua, informaron fuentes sindicales y empresariales.



El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, informó de que, en cumplimiento de la ley, la nueva tabla salarial debe entrar en vigencia en diciembre próximo.



El líder de los empresarios recordó que en junio pasado se acordó un incremento del 18 por ciento en el salario mínimo. Aguerri dijo que para establecer un nuevo salario mínimo es necesario tomar en cuenta la inflación acumulada y el crecimiento específico por sector de la economía nacional.



La ley manda a negociar salarios mínimos para nueve sectores de la economía, mientras que el acuerdo entre las partes es revisar cada seis meses el salario mínimo, con el compromiso de limitarse a cinco rondas de negociaciones para definirlo.



El salario mínimo vigente es de unos 75 dólares, señalaron fuentes sindicales. Aguerri consideró que no se puede medir con la misma vara a cada sector porque no es lo mismo la situación de las empresas de zonas francas que el sector de la construcción, por ejemplo.



Por su parte, el dirigente sindical sandinista Luis Barbosa informó de que su sindicato entregó el jueves pasado una propuesta a la ministra del Trabajo, Jeaneth Chávez.



Según Barbosa, para que un trabajador pueda vivir sano necesita consumir 2.455 kilo calorías y si se paga menos para adquirir una canasta básica de 53 productos se estará atentando contra la salud de los asalariados. El coste de la canasta básica a diciembre de 2006 era de 3 mil 046,30 córdobas (162,21 dólares), según datos del Banco Central de Nicaragua.



Equidad en salario mínimo



El dirigente sindical también se opone a que existan nueve distintos salarios mínimos, porque cuando el trabajador llega a comprar los alimentos al mercado no le preguntan de que sector procede, y a todos les cobran por igual los precios del arroz, los fríjoles, el huevo o la leche.



"Nos pronunciamos porque haya un único salario que debe estar acorde con el coste de la canasta básica", dijo Barbosa. Agregó que los sindicatos pelearán por el nuevo salario en la mesa de negociaciones, en las calles, con marchas, con paros escalonados o huelgas si es necesario.



Hasta ahora no existe un consenso entre los líderes de las distintas centrales sindicales sobre una propuesta única que se llevará a la mesa de negociaciones.



"Debemos evitar que los trabajadores emigren a Costa Rica, el Salvador, Guatemala y Panamá, porque en Nicaragua ganan los sueldos mas bajos de Centroamérica", enfatizó Barbosa.