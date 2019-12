Red de escritores apoya a los Mejía

Hemos recibido el siguiente pronunciamiento:



Nosotros/as, escritores/as nicaragüenses, integrantes de la Red Nicaragüense de Escritoras y Escritores (Renies), en nuestro carácter personal y ciudadano, nos pronunciamos ante el caso de los hermanos, cantautores nacionales, Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, en su demanda al actual gobierno, por estar utilizando la composición titulada “La Consigna”, propiedad intelectual de Carlos Mejía Godoy, sin su debida autorización; a la vez respaldamos la advertencia de Luis Enrique Mejía, en el sentido de que no se haga uso de sus canciones, como ha sido la costumbre por parte del partido de gobierno, sin su expresa autorización.



Queremos dejar por sentado que la Red Nicaragüenses de Escritoras y Escritores es independiente del Estado, partidos políticos, agencias de cooperación internacional y de expresiones religiosas, sociales o económicas de cualquier índole, que la presente posición la tomamos desde nuestro carácter gremial, cuyo principal objetivo es el de promover el desarrollo de la literatura y de sus creadores/as.



Que la propiedad intelectual es un tema muy sentido y prioritario en nuestro quehacer.



Que el Presidente de la República está llamado a ser la persona que cumpliendo con nuestra Constitución y las leyes emanadas de la misma, haga posible el Estado de Derecho y por ende nuestra convivencia pacífica.



Que observamos con preocupación la indiferencia y el caso omiso que el gobierno está haciendo a la demanda planteada, por lo que hacemos un llamado, tanto al Presidente como a su esposa, Rosario Murillo, en su calidad de escritora, para que se ajusten a lo que mandan nuestras leyes y no se empeñen en sentar un mal precedente.



A la vez que ratificamos nuestro total respaldo a la demanda de los cantautores Mejía Godoy, hacemos un llamado a los distintos gremios de artistas para que se pronuncien, sobre todo a músicos y cantautores. Es imperativo que se respete la propiedad intelectual.



Dado en la ciudad de Managua a los once días del mes de julio del 2008.





Firmas:

1. Ernesto Cardenal, 2. Claribel Alegría, 3. Sergio Ramírez, 4. Carlos Tunnermann Bernheim, 5. Alejandro Serrano Caldera, 6. Gioconda Belli, 7. Michele Najlis, 8. Vidaluz Meneses, 9. Daisy Zamora, 10. Henry A. Petrie, 11. Isolda Hurtado, 12. Juan Carlos Vílchez, 13. José Luis Pereira, 14. Mauricio Rayo A., 15. Blanca Castellón, 16. Daniel Pulido Ortiz, 17. Alejandra Sequeira, 18. Jorge Eduardo Argüello, 19. Marisela Quintana, 20. Miguel Aragón López, 21. Rolando Antonio Dávila Sánchez, 22. Carlos Calero, 23. Mecker Geraldine Möller, 24. Chepeleón Argüello Urtecho, 25. Carola Brantome, 26. Juan Centeno, 27. Missael Duarte Somoza, 28. Marcos A. Cruz Cruz, 29. Suad Marcos, 30. Luis Armando Iglesias Gutiérrez, 31. Denmarth Maltez Cisneros, 32. Luis Alberto Ruiz Castellón, 33. Grupo Horizonte de Palabras, 34. Andira Watson, 35. Osler Francisco Velásquez Cerda, 36. María Elsa Vogl Montealegre, 37. Indiana Cardenal, 38. Helen Dixon, 39. Wilfredo Espinoza Lazo, 40. Daniel Ulloa, 41. Yolanda Blanco, 42. María Amanda Rivas, 43. María Lourdes Pallais, 44. María Esperanza Morales, 45. Mónica Zalaquett, 46. Mercedes Gordillo, 47. Alejandro Aróstegui, 48. Héctor E. Mairena, 49. Adolfo Torres Alfaro, 50. Raúl Valdivia, 51. Miguel A. Cruz S.