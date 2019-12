Lo dieron todo y no tienen nada Ex TPU sin techo ni futuro

A mitad de la década de los ochenta hicieron una peligrosa labor de contrainteligencia y atacaron objetivos estratégicos de la entonces llamada “contrarrevolución” en las profundidades de las montañas del norte del país, pero ahora los antiguos miembros de las famosas Tropas “Pablo Úbeda”, TPU, del Ministerio del Interior, son la sombra de sus viejas glorias, y lo único que piden del gobierno al que sirvieron es que les reconozcan sus sacrificios.



“Nosotros no tuvimos beneficios al ser desmovilizados. Dimos nuestro sudor y nuestra sangre, y muchos de los 1 mil 500 sobrevivientes de las TPU, en su mayoría no tienen una vivienda, por lo tanto solicitamos que el gobierno nos indemnice y nos provea de un techo”, expresó Antonio Ramírez, encargado de la divulgación de este grupo de ex combatientes del antiguo Ministerio del Interior.



Ramírez indicó que no se oponen y más bien saludan con alegría que beneficien a los antiguos miembros de la Resistencia, pero también los TPU esperan que se reconozca su labor, la cual, durante la guerra, se consideró muy valiosa y decisiva para el sostenimiento del gobierno de Daniel Ortega.



Para hacer una demanda coordinada, los representantes de los antiguos miembros de las TPU están solicitando a sus integrantes que se sumen a una reunión que realizarán este domingo 13 de julio, en la cual abordarán diferentes temáticas.



“La mayoría ni siquiera pedimos que nos regalen las casas, al menos queremos que nos den viviendas con precios favorables, cosas como esas se discutirán en la reunión para que se nos resuelva. El documento final que surja de esta reunión será presentado a la Comisión de Paz y Reconciliación encabezado por el cardenal Miguel Obando”, indica.



Literalmente la convocatoria dice: “Estamos más unidos que nunca. Lo estuvimos como combatientes y ahora en la vida civil. Queremos que el gobierno nos indemnice ya que quedamos en la calle. Fuimos los mejores en los ochenta, preparados moralmente en todo momento. Por eso reclamamos vivienda para todos los compañeros y esperamos una pronta respuesta del gobierno”.



“Le pedimos al compañero Ortega su ayuda, ya que habla de paz y reconciliación”, dice finalmente la misiva firmada por miembros de las TPU, quienes mañana a las 9 de la mañana se reunirán de las Delicias del Volga 2 cuadras abajo y media cuadra al norte. Los antiguos TPU también pueden contactar al teléfono 8985407 para mayores detalles.