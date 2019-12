END Online

elnuevodiario.com.ni



El tema obligado de la semana en los foros electrónicos de EL NUEVO DIARIO fue la acusación en el caso de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis. Las notas relacionadas con los protagonistas de este caso fueron las más comentadas y debatidas por los ciberlectores, quienes esta semana realizaron 325 mil 15 visitas a la web elnuevodiario.com.ni.



Otra noticia que generó controversia y críticas fue el anteproyecto de ley que podría dejar en libertad a narcotraficantes, violadores y asesinos, así como al ex presidente y reo Arnoldo Alemán, denominada Ley de Fijación de Plazo Razonable en Causas Pendientes.





Los impopulares

El ex presidente Alemán fue el personaje más criticado de la semana. A pesar de que las noticias sobre él fueron las más comentadas, no todas las opiniones eran publicables. Otro personaje que mereció fuertes críticas fue el presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales.



El presidente Daniel Ortega también se sumó al club de los impopulares en los foros electrónicos de EL NUEVO DIARIO. El discurso del mandatario sobre los acusados por el caso de los Cenis fue reprobado por los ciberlectores, quienes expresaron su desacuerdo de formas diversas.



Hubo un artículo que más que recibir opiniones generó dudas en los cibernautas; hablamos de la noticia sobre la inauguración, en la capital, de la estatua del General José Santos Zelaya. Este foro hizo que los ciberlectores se preguntaran: “¿La estatua tiene un parecido con el ruso Vladimir Lenin?” y “¿Qué hacía el ex presidente y reo Arnoldo Alemán en esa inauguración?”.





Las más leídas

Las entregas especiales sobre el negocio del agua envasada se mantuvieron a la cabeza en la lista de las noticias más leídas de esta semana, así como la nota “Negociazos con el INSS”, que aborda los créditos brindados por esta institución del Estado a personas allegadas al FSLN.



La desaforación a Eduardo Montealegre, candidato a alcalde por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC; la petición a la Fiscalía para que se investigue a fondo la muerte de Herty Lewites; Ortega repite sus mismos errores y Montealegre certifica que es inmune; fueron otras de las noticias más leídas y comentadas por los cibernautas.





Comunidad virtual

Los artículos de El NueBlog Diario estuvieron parejos en número de comentarios, pero el que superó sin duda a todos fue. “Al que le caiga el guante, que se lo plante”, escrito por Gioconda Belli. En el Blog Ciudadano el más leído fue “Transporte público deficiente: un incentivo a la contaminación”, escrito por Alejandra Sequeira, quien es una de nuestras nuevas colaboradoras.



Agradecemos a los cibernautas que se han sumado a este espacio, que cambia de artículos cada dos días por la cantidad de blogistas que desean participar en el foro. Les invitamos a que nos envíen sus artículos al correo ediciononline@elnuevodiario.com.ni para ser publicados en el Blog Ciudadano.





La Encuesta

Un 74 por ciento de los visitantes (equivalente a 96 votos) que participaron en la encuesta de esta semana, no sabían que la Ley de Medicamentos y Farmacia obliga a los médicos del sector público de salud recetar medicamentos genéricos. Sólo un 26 por ciento, equivalente a 33 votos, sí conocía la Ley antes de la encuesta.



Para esta semana elnuevodiario.com.ni le propone el siguiente sondeo: ¿Está de acuerdo con que la niñez de primer grado que no sabe leer y escribir, no se promocione a segundo grado?