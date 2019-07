Gran violencia y corre sangre

Como “una lucha de poderes por el control de los recintos universitarios”, catalogó el presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN-Nacional), César Pérez, el altercado que se vivió en el Recinto Universitario “Carlos Fonseca Amador” (Rucfa).



Estudiantes universitarios protagonizaron actos vandálicos que dejaron como resultado varios lesionados y dos autos de UNEN destruidos. Los cócteles molotov, la lluvia de piedras e incluso amenazas con armas de fuego, salieron a relucir en esta lucha por controlar los recintos universitarios.



Según Pérez, estudiantes que conforman la Unión Estudiantil “Carlos Fonseca Amador” (Uecfa) quisieron impedir que más de tres mil alumnos del Rucfa eligieran a los próximos dirigentes estudiantiles. “Los chavalos están manipulados por el diputado Yasser Martínez, quien quiere volver a tener el control en los recintos, porque los ha ido perdiendo poco a poco”, señaló.



Elección de decanos



Para el presidente de UNEN, toda esta lucha radica en demostrar el poder y el manejo de los presidentes de recintos, los cuales tendrán que elegir a los próximos decanos de las distintas facultades.



“Para nadie es un secreto que Yasser (Martínez) está apoyando a la Uecfa, e incluso cuenta con el apoyo de la decana de Economía, Isabel Lanuza, la cual quiere ser reelecta en su cargo. Quisieron cometer fraude en el recinto de la UNAN-Managua y en la Upoli, pero los estudiantes ya están hartos de la misma dirigencia, quieren caras nuevas”, señaló Pérez.



Relató que hace cuatro meses se realizó un proceso electoral fraudulento en el Rucfa, y el Comité Electoral Nacional (CEN) lo declaró nulo. Ayer sólo se presentaron dos planchas: el Frente Estudiantil Revolucionario y Un Mundo Diferente, por eso la Uecfa no permitía que se realizaran los comicios y eso provocó el enfrentamiento sangriento.



Interpusieron denuncia



El segundo jefe de la Policía de Managua, comisionado Adolfo Marenco, reveló ayer que los representantes de UNEN-Rucfa interpusieron una denuncia por lesiones y daños a la propiedad.



“De los lesionados Cristian Saúl Centeno, Isaac Bravo --vicepresidente del CEN--, y Orlando Orozco, los primeros dos están hospitalizados, y el último ya fue dado de alta. Denunciaron también el daño de dos vehículos, a los cuales les dañaron los vidrios, y les sustrajeron los equipos de música”, explicó Marenco.



La denuncia fue interpuesta en el Distrito Cuatro de la Policía, y estuvo a cargo de Jimmy Antonio Chamorro, de 23 años, coordinador de la Comisión Electoral de UNEN. Marenco agregó que la denuncia va a ser ampliada, ya que no se no señalan a ningún responsable de los hechos en particular.



Durante la refriega que se produjo en el Rucfa, la Policía incautó seis botellas de gaseosa que contenían gasolina y llevaban adicionada mecha, las cuales se encontraban en la vía pública.



“Es un problema interno de estudiantes que están en un proceso eleccionario, y se han dividido en dos sectores: unos que apoyan a la dirigencia actual, y otros que están tratando de tomar el control”, expresó.



Marenco señaló que se le va a dar el trámite correspondiente a la denuncia, “se individualizarán las responsabilidades, y se van a pasar las investigaciones al Ministerio Público”.



Las imágenes que presentó el Canal 8 de televisión contrastan con la tranquilidad con que las autoridades policiales asumieron el incidente. Como en la peor lucha de pandillas, jóvenes que parecían no sentir ningún pesar por sus condiscípulos, los golpeaban en la cabeza y resto del cuerpo con tubos, palos, piedras, patadas y puñetazos.



La autonomía universitaria fue la excusa de los jefes policiales, sin importarles que dentro del Rucfa estuviera corriendo la sangre, ante el estupor de la ciudadanía, que veía a través de la pantalla chica el comportamiento de los que se supone son el futuro de la patria.