Alemán estrena CSJ con ex juez que soltó a narco

El recién electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Alemán, hermano del ex presidente Arnoldo Alemán, nombró como asesora a una ex juez destituida por liberar junto a otra judicial a un narcotraficante guatemalteco.



Alemán nombró a la ex jueza Vanessa Chévez como asesora de despacho. Ella participó en diciembre de 2002 en la liberación de Juan Carlos Ospina, capturado con 500 kilos de cocaína.



La liberación se realizó a través de un dictamen forense falsificado por su defensora y un alguacil del Juzgado Cuarto de Distrito del Crimen, que presidía en ese tiempo Chévez. Ospina huyó inmediatamente.



La Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destituyó a Chévez luego de confirmar que uno de sus últimos actos como titular del Juzgado Cuarto de Distrito del Crimen, fue recibir el dictamen de Ospina, el 23 de diciembre de 2002, un día antes de entregar ese juzgado a su colega Flavia Solís, porque al día siguiente asumiría el Juzgado Cuarto Penal con el nuevo Código Procesal Penal (CPP).



Según la investigación de la CSJ, Chévez al recibir el dictamen forense falsificado, inmediatamente le dio cabida en el expediente el 24 de diciembre, cuando la juez Solís terminó de recibir el inventario del juzgado heredado.



De acuerdo con la documentación presentada por oficiales de la Policía Nacional, durante la investigación, la jueza Chévez llevó casi todo el caso.



Alemán también nombró como asesor a un juez suplente de distrito de Masaya, quien no ha renunciado a su cargo, lo cual es incompatible, porque la Ley de Carrera Judicial sólo permite tener dos cargos en ese poder del Estado.



Fuentes de la CSJ revelaron que Alemán pretende reemplazar en el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, al magistrado liberal, reelecto, Edgard Navas, quien pasaría a la Sala Civil y Penal.



La CSJ aún tiene pendiente resolver cómo quedarán conformadas las Sala Penal, Civil y Contencioso Administrativo a las que pertenecían los magistrados: Ramón Chavarría y Nubia Ortega, sustituidos por Alemán y Gabriel Rivera.