Cáncer ataca a una mujer diariamente

A diario en nuestro país se detecta una mujer con cáncer cervicouterino, y casi día de por medio un caso de cáncer de mamas, según las estadísticas presentadas por el Hospital “Bertha Calderón”, centro nacional de referencia para la mujer. “Sin embargo, esto es un subregistro, ya que las mujeres no tenemos la cultura de realizarnos el Papanicolao regularmente, ya no se diga la mamografía”, dijo la doctora Olga Chávez.



El cáncer cervicouterino es la principal causa de muerte materna, seguido del cáncer de mamas, declaró Chávez, Directora del “Bertha Calderón”. La doctora instó a las mujeres a realizarse chequeos ginecológicos para prevenir esta enfermedad, el cual tiene cura si se atiende desde el inicio.



Indicó que el 50% de mujeres detectadas con cáncer en este hospital provienen de las regiones autónomas del Atlántico y con mayor incidencia en la zona del Triángulo Minero.



“Se deben realizar investigaciones para saber si el uso de químicos está dañando a esta población, aunque según investigaciones médicas, las mujeres de raza negra son más propensas al cáncer”, dijo la especialista.





Instalarán sistema de vigilancia

La doctora lamentó que a diferencia de las muertes maternas, en el caso de cáncer no existe un sistema de vigilancia que dé seguimiento a estas mujeres. “Cuando terminan el tratamiento con quimioterapia o radiaciones, regresan a sus lugares de origen y perdemos el contacto con ellas”, dijo Chávez.



Expresó que el Hospital “Bertha Calderón” instalará un sistema de vigilancia el cual permitirá conocer con cifras, cuántas mujeres tienen cáncer y de que tipo, cuántas han recibido tratamiento, dónde viven, cuántas fallecieron producto de la enfermedad, y si después de recibir el tratamiento se han curado o el cáncer reapareció en otro lugar.



Chávez indicó que el Ministerio de Salud entregó dos millones de córdobas para realizar las quimioterapias, por eso, ninguna mujer debe quedar sin medicación. “Si hay más casos, este presupuesto aumentará, pero la prioridad deber ser salvar la vida de las mujeres”.





Hay que prevenir el cáncer

Al mes se reportan en el Hospital “Bertha Calderón”, 30 casos de cáncer cervicouterino y 20 cáncer de mamas, pero estas cifras están lejos de la realidad, pues la mayoría de las mujeres no se realizan chequeos ginecológicos regularmente.



La especialista recomendó acudir periódicamente al ginecólogo y realizar el Papanicolao, ya que esto podría salvarle la vida. Afirmó que las mujeres pueden realizarse el examen del Papanicolao de forma gratuita en los centros de salud, o bien, el en Bertha.



Además, vigilar la aparición de alteraciones en los pechos o de bultos en cualquier parte del cuerpo. Las mujeres con edades entre los 45 y 65 años deben realizarse una mamografía, para la detección precoz del cáncer de mamas.



La mujer que ya recibió tratamiento contra el cáncer y fue curada, debe regresar por lo menos una vez al año al hospital y realizar chequeos de rutina.



También recomendó hábitos saludables como evitar el cigarro, tener una dieta saludable y llevar una vida sexual moderada, pues las mujeres que tienen más de tres parejas sexuales están más propensas al cáncer, dijo la especialista.