Dan clave para hallar felicidad

Para contrarrestar la tristeza, la depresión, y la actitud negativa ante la vida, se está ofreciendo un curso de iniciación al conocimiento espiritual basado en la física cuántica y la cosmobiología.



El doctor Florencio Vásquez Ruiz, cardiólogo, especialista en medicinas alternativas y maestro peruano radicado en México, se encuentra en Nicaragua dirigiéndolo a todas las personas que quieran vivir una experiencia más allá de lo físico.





Actitud positiva y la fe con sabiduría

“Dios es para la religión lo que la energía es para la ciencia”, afirma el doctor Vásquez. Si consideramos que el pensamiento es la primera fuente de energía que el ser humano produce concientemente, la actitud positiva y la fe con sabiduría son el secreto para vivir la metamorfosis de saltar del plano físico al espiritual, hecho que nos lleva a la felicidad.



La pobreza del ser humano está en desear lo que no tiene; vencerla implica amar espiritualmente a todos los seres más allá de esperar ser amados, es decir ver al mundo original desde el amor, que es la conciencia misma.



Un elemento indispensable para el camino del conocimiento, es comprender que nuestra mente se parcializa en el nivel de la polaridad entre el bien y el mal porque las ve como contrarias. El ser humano debe tomar esas fuerzas como complementarias lo cual se consigue llegando al centro que es la síntesis, sostiene el estudioso.





Cerrar los círculos

Por otra parte, para la felicidad se requiere cerrar los círculos, partiendo de lo que ya tenemos, visualizar lo que queremos, agradecer lo que tenemos y compartir lo que poseemos, explicó el especialista.



Organizado por la Asociación Mundial del Saber, el curso de iniciación se llevará a cabo desde hoy lunes 14 hasta el domingo 20 de julio. Usted puede participar en todas las actividades que arrancan a las 5 de la mañana con meditación, 6 a.m. Gimnasia psicofísica, 7 a.m. enseñanza del saber espiritual, a las 12 meridiano yoga, culminando con la meditación de 6 p.m. a 7:30 p.m.



El curso es completo, pero, si usted sólo tiene libre después de su jornada laboral, puede tomar lo elemental del mismo que se realizará desde las 6 p.m. hasta las 7:30 p.m.



Todas las actividades serán en el hotel Las Cabañitas, ubicado en el Reparto San Juan, de la Entrada Oeste UCA 1 cuadra al sur, 1 cuadra abajo. Requisitos: Estar cansado del materialismo y querer potenciar su inteligencia. Llevar camiseta y pantalón holgado color blanco. Para mayor información puede consultar al doctor Leandro Mena a los números 278 1398 y 674 8117.