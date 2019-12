Siguen lluvias en la RAAN

Rosita, Las Minas

En las minas el transporte terrestre se encuentra entrampado entre Siuna, Rosita, Bonanza y Puerto Cabezas por el desbordamiento de los ríos Waspuko, Koliwas y El Zopilote.



El fin de semana las lluvias no cesaron en la zona y ya se siente la escasez de alimentos, pues en días anteriores también ha estado lloviendo.



Los Comités de Defensa Civil están activados y hay preocupación por la suerte de centenares de familias que viven en las orillas de los ríos. Aún no se ha decretado ningún alerta en la zona.





Un ahogado

Delvin Báez Martínez, de 28 años, sobrino del subdirector de la Policía Nacional, comisionado general Juan Báez Galeano, es la primera víctima mortal de las crecidas de los ríos en las minas, al ser tragado por las aguas del río El Zopilote, cuando imprudentemente intentaba cruzarlo a través un grueso árbol colocado de vega a vega.



La tragedia ocurrió el domingo a las cuatro y media de la tarde. Báez se dirigía de Managua a Bonanza en un transporte colectivo que sólo pudo llegar hasta la orilla del mencionado río, por encontrarse crecido producto de las ininterrumpidas lluvias que caen en la zona.



Los pasajeros bajaron y varios se cruzaban a través del árbol colocado; Delvin no logró pasar porque se resbaló, cayó y no salió más. En el momento que cayó, un policía de nombre Herrinton Charles intentó salvarlo extendiéndole la mano, pero el gesto humano fue infructuoso.