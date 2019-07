Ni oscuranas ni Fenosa se irán

No hay garantías de que el sector energético reduzca o acabe con los extensos apagones antes del primero de diciembre próximo, como lo había prometido el Gobierno, que este martes dejó claro que jamás ha contemplado echar del país a Unión Fenosa ni pretende hacerlo.



Durante su discurso en un acto en el que recibió una donación de 50 autobuses del gobierno de Japón, el presidente Daniel Ortega dejó claro que su Gobierno jamás ha contemplado sacar del país a Fenosa, sino hacerla cumplir con las inversiones programadas en su contrato de concesión.



Prefiere que cumplan



“No es simplemente decir que se vaya Unión Fenosa, si esa fuera la solución desde hace rato que lo hubiera hecho”, señaló Ortega, al justificar las declaraciones que brindó contra esta empresa en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Chile.



“Preferimos que Unión Fenosa cumpla con lo que se comprometió”, manifestó el Presidente, al señalar que existe un contrato vigente con esa empresa, y “desgraciadamente, desmontar eso y que lo asuma el pueblo, eso lleva tiempo”.



Se esperaba que en su discurso el mandatario anunciara el fin de las oscuranas para hoy o el próximo lunes, pero al final se abstuvo porque nadie dio garantías en el sector energético.



“Es que a última hora los ingenios azucareros no dieron garantías. Dijeron que hasta como el tres de diciembre, y tampoco nadie quiso asumir la compra de electricidad en el extranjero. Además, Fenosa ya está poniendo de su parte y no hay manera”, dijo una fuente ligada al partido de Gobierno, que había prometido que Ortega anunciaría el fin de los apagones este martes.



Eso se confirmó ayer con técnicos de los ingenios azucareros. En el caso de Nicaragua Sugar Estates Limited, la planta generadora del Ingenio San Antonio, ubicada en Chichigalpa, explicaron que estas máquinas se encendieron desde el fin de semana pasado y ya están entregando cinco megavatios.



Venden barato



Subrayaron que cada megavatio se vende a un precio sorprendentemente barato. “Cada uno cuesta 58 dólares con 32 centavos, porque se produce con leña o bagazo de caña, y el más caro, producido con las plantas de diesel que hay en Nicaragua, ahora cuesta 297 dólares cada uno, mientras el precio promedio de todas anda encima de los 110 dólares”.



Los técnicos del Ingenio San Antonio destacaron que esta producción preliminar es a base de leña, porque la zafra inicia hasta hoy, y será hasta el fin de semana cuando tendrán la primera remesa de bagazo de caña, para aumentar su producción energética hasta 10 megas.



Explicaron que la producción total de las plantas se va aumentando gradualmente, pero este año será un poco más lenta porque los cañaverales todavía están inundados por las últimas lluvias y eso dificultará sacar la cosecha.



Igual el Monterrosa



En eso coincidieron los técnicos del plantel del Ingenio Monte Rosa, ubicado en El Viejo, Chinandega, quienes reiteraron que “no es posible encender la planta y meterle una producción de 30 megas de una sola vez”.



“La producción va aumentando cada semana, pero tenemos que disponer de buena cantidad del bagazo de caña y la zafra ni siquiera ha empezado”, agregaron.



Los técnicos de ambos planteles dejaron claro que no será posible entregar los 60 megavatios que aportan estas máquinas sino hasta después del primero de diciembre, y eso derrumba todos los planes anunciados por el gobierno. “La meta es llegar a La Gritería con estos 60 megas”, indicaron.



Emilio Rappaccioli anunció el 30 de octubre pasado, que este lunes se iban a reducir a la mitad las horas de apagones, y el primero de diciembre se acababan por completo las oscuranas.



Mario Amador, Gerente General del Comité Nacional de Productores de Azúcar, CNPA, confirmó que la zafra, efectivamente, inicia hoy y generará más de 35 mil empleos directos y unos 60 megavatios de energía, pero evitó precisar cuándo será entregada esta producción total de electricidad.