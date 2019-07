Una de las siamesas fue operada otra vez

Los médicos de las hermanas Yurelia y Fiorella, quienes sobrevivieron a una cirugía de separación el lunes pasado, siguen dando sorpresas positivas anunciando que anoche Yurelia fue sometida a la intervención quirúrgica para corregir una afección cardíaca, con resultado positivo, mientras que a Fiorella le quitaron la respiración artificial.



A pesar de que el jefe de la operación, Gary Hartman, informó que la intervención se haría hasta el fin, la realidad fue otra y se enmarca dentro del sigilo y

discrecionalidad que han pedido los padres de la niñas para evitar alteraciones o perturbaciones por los medios de comunicación.



En horas muy tempranas del jueves se conoció vía reportes periodísticos por la televisión y a través de una nota en el diario Al Día, que Yurelia fue sometida este miércoles a la cirugía para corregirle el defecto congénito que tenía en el corazón.



Ambas permanecen en cuidados intensivos en el Hospital Infantil Lucile Packard de Palo Alto, siendo su evolución positiva y estable.



“Hoy (ayer miércoles) le hicieron la operación a Yurelia y me reportaron que todo salió bien, pero no sé los detalles de la cirugía”, detalló el galeno costarricense Carlos Esquivel al rotativo Al Día.



Confirmó a la vez que le quitaron el respirador a Fiorella presentando buena recuperación y que en el caso de los hígados (separado también el lunes), “funcionan completamente normal”.



“Vamos a ver cómo se recupera Yurelia de esta cirugía que le hicieron. Han estado muy estables”, dijo el especialista tico y miembro del equipo de las pequeñas.



Finalmente dentro de su optimismo el doctor Esquivel, manifestó que es probable que a Yurelia no sea necesario someterla en el futuro a un trasplante de corazón, pero que habría que esperar la opinión de los especialistas.



“Yo creo que nunca va a necesitar un trasplante de corazón, por lo menos no en relación con la operación que le hicieron. Sin embargo, yo no soy especialista en

cardiología”, puntualizó.