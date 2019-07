No logran disminuir cortes de energía

La cúpula de los empresarios privados no logró que el racionamiento de energía eléctrica comenzara a disminuir desde el jueves, como lo demandó días atrás al gobierno.



El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, semanas atrás demandó al gobierno de Daniel Ortega la reducción de los cortes de luz eléctrica a partir del jueves 15 de noviembre, para que en especial los comerciantes puedan reponerse en noviembre y diciembre próximo de las pérdidas de meses anteriores por el racionamiento.



El presidente de la Cámara de Comercio Americana (Amcham), César Zamora, declaró que actualmente no hay capacidad en el país para superar el déficit de 80 megavatios diarios, que ha obligado a la aplicación de un plan de racionamiento desde julio pasado.



Reducción es posible



Zamora, pese a todo, dijo que si el próximo lunes concluyen los trabajos de mantenimiento de la Planta Nicaragua y los ingenios azucareros del país comienzan a generar energía eléctrica, es posible que el racionamiento de cuatro a ocho horas diarias se reduzca algo.



Si concluyen el próximo lunes las labores de mantenimiento de la planta estatal Nicaragua, la generación aumentará en 25 megavatios, y si además el gobierno de Managua compra 20 megavatios a los generadores de energía eléctrica de Guatemala, los apagones disminuirán en horas que no precisó.



Agregó que el ministro nicaragüense de Energía y Minas, Emilio Rappacioli, se reunió el lunes pasado con empresas generadoras de energía de Guatemala para gestionar la compra de los 20 megavatios la próxima semana.



Al responder a preguntas de los periodistas, Zamora, quien es gerente general de GEOSA, empresa privada generadora, dijo que la firma española Unión Fenosa afronta atrasos en deudas que tiene con los generadores de energía, pero que por ahora esto no preocupa tanto.



Subrayó que lo que sí preocupa es el alto coste del precio del diesel para la generación de energía eléctrica. Nicaragua desde hace tres años afronta una crisis energética que se ha agudizado este año por falta de liquidez en el sector, frecuentes averías de plantas generadoras obsoletas y la continua subida de los precios del petróleo.



El gobierno de Ortega, por su lado, ha prometido que el plan de racionamiento cesará el primero de diciembre próximo.