Rechazan coste de canasta básica para nuevo salario mínimo

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, sostuvo que el precio de la canasta básica de 53 productos nunca ha sido el principal indicador para establecer el salario mínimo en este país.



"No debemos convertir una negociación que debe ser seria y responsable en un juego en el que se le quiera hacer creer a la población que se va a lograr tener un salario mínimo igual a una canasta básica de 7 mil córdobas (314 dólares)", dijo Aguerri.



En estos términos reaccionó el presidente del COSEP después que líderes de sindicatos sandinistas demandaron que el nuevo salario mínimo, que el jueves comenzó a ser negociado, sea de 7.217 córdobas (384,29 dólares).



El sindicalista sandinista Luis Barbosa sostuvo que este es el precio de la canasta básica de 53 productos, según datos del Banco Central, al mes de septiembre pasado, y que no ha sido actualizado a octubre pasado.



El dirigente sindical afirmó que si no se establece ese salario mínimo, los trabajadores no podrán consumir 2.455 kilo calorías para vivir sanos.



"Eso (que demanda el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT-sandinista) no es posible, no porque no lo queramos, es porque básicamente la situación económica de este país no lo permite, ni siquiera ningún país centroamericano que ha tenido mayor crecimiento económico que Nicaragua", subrayo Aguerri.



Recordó que en los últimos tres años el sector privado ha hecho incrementos considerables en la estructura salarial y que hay que tomar en cuenta, para establecer el salario mínimo, el tema de la productividad y la competitividad.



"Para que se entienda cuando hablamos de productividad señalamos que la estructura de costos de la empresa también se ve afectada con las subidas de los precios del petróleo y del servicio de la energía eléctrica", señaló el líder de los empresarios privados.



Después advirtió que si la empresa no puede aguantar la estructura de costos al final tomará la decisión de no seguir produciendo, y así no se contribuye a crear más empleos.



Aguerri dijo que la ley específica dice que para establecer el salario mínimo hay que tomar en cuenta el índice de la inflación más el crecimiento por cada sector de la economía.



Las negociaciones del salario mínimo, que debe entrar en vigencia en diciembre próximo, comenzaron el jueves entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores, en un momento en que Costa Rica ha ofrecido trabajo a 10 mil nicaragüenses.



La ley nicaragüense establece que al menos cada seis meses hay que negociar un nuevo salario mínimo para nueve distintos sectores de la economía nacional en un máximo de cinco rondas de conversaciones en presencia del titular del Ministerio nicaragüense del Trabajo. El salario mínimo actual es de unos 75 dólares, que fue establecido en junio pasado.