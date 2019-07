Incrementará tarifa de energía si sube precio petróleo

El Instituto Nicaragüense de Energía, INE, advirtió que se incrementarán las tarifas en el sector eléctrico si continúa aumentando el precio del petróleo en el mercado internacional.



El presidente ejecutivo del INE, David Castillo, dijo a la prensa que ese incremento sería adicional a las tres alzas ya autorizadas y anunciadas por 9,06 por ciento divididos entre los próximos meses de noviembre, diciembre y enero.



"Si el petróleo sigue subiendo vamos a tener que hacer ajustes a la tarifa, porque no hay otra forma para obtener los recursos y comprar el combustible para generar (energía)", reafirmó el funcionario.



El INE ya autorizó un incremento en la tarifa de energía del 3,56 por ciento para noviembre y 2,5 por ciento para diciembre de 2007, y 3 por ciento para enero de 2008.



Nicaragua, que atraviesa una aguda crisis energética, depende en un 75 por ciento de la energía térmica que se produce con base en derivados del petróleo. "Esto es una cadena", y si continúan subiendo los precios de los derivados del petróleo, incrementará la tarifa de energía, insistió Castillo.



"Esperemos no siga subiendo el petróleo, porque de lo contrario tendremos que replantearlos con el gobierno que estrategia vamos a hacer", añadió.



Castillo dijo que, ante esa posibilidad, de seguir las alzas en el precio del petróleo, no sólo autorizarían aumentos tarifarios en el sector energético, sino que "podría haber algún otro componente de subsidio" bajo un mecanismo que no precisó.