Canibalismo político

La guerra abierta que círculos del presidente Daniel Ortega iniciaron contra el alcalde de Managua, Dionisio Marenco, alcanzó un mayor nivel de hostilidad ayer, cuando obligaron a renunciar de su cargo de jefe de bancada y hasta de concejal a Rosa Emilia Guido, quien se abstuvo de votar por el candidato a vicealcalde que la primera dama Rosario Murillo intentó colocar en la comuna capitalina.



La inesperada dimisión la confirmó ayer el alcalde Marenco, quien recibió la carta de renuncia en su despacho a eso de las 12 del medio día. En el escrito, Guido argumenta “problemas de salud” para seguir en el cargo.



La renunciaron por “traidora”



Aunque el edil dijo desconocer si hubo presiones por parte de la estructura del FSLN, que quiso imponer como vicealcalde al concejal Edgardo Cuarezma, fuentes sandinistas vinculadas al Concejo dijeron que la renuncia fue por presiones, y que los señalamientos de traición se hicieron extensivos a la hoy defenestrada militante del partido de gobierno.



Guido fue la única concejal del FSLN que se abstuvo en la votación donde resultó electo con 12 votos a favor Felipe Nery Leiva Orochena, mientras que la ficha de la Secretaría del FSLN, Edgardo Cuarezma, recibió sólo 6 votos.



A preguntas de los periodistas de que si Cuarezma llegará a ser elegido jefe de bancada, el alcalde dijo que no tendría ninguna presión “porque Cuarezma es un concejal más y nunca he tenido algún problema con él como concejal”.



Ni siquiera lo invitan



“Yo no sé si lo nombraron jefe de bancada, a mí nadie me ha notificado y ni siquiera me invitaron a esa reunión, si acaso la hicieron”, dijo Marenco. La ahora destituida concejal no respondió a las llamadas a su celular.



Según el alcalde, la renuncia de Guido deberá someterla a la próxima sesión del Concejo. En su renuncia, Rosa Emilia solicitó que se inscribiera a su suplente, Francisco Alvarado, quien es del sector de los mercados, y no el titular del Instituto Regulador del Transporte de Managua, del mismo nombre.



Otra “misa negra”



El alcalde Marenco dijo desconocer que ayer se haya producido otra encerrona en la Secretaría del FSLN con algunos concejales sandinistas, para poner como jefe de bancada a Cuarezma, como filtraron fuentes del FSLN, que indicaron que hubo otra “’misa negra’ para pasarle la cuenta” a Guido y advertirle a Marenco que la Secretaría no cesará en su empeño de colocar a Cuarezma en la vicealcaldía.



Marenco también confirmó que la elección del vicealcalde, así como el nombre de la concejal que pasó a ocupar el escaño que tenía Alexis Argüello, fue notificado oficialmente al Consejo Supremo Electoral desde el pasado 13 de noviembre.



Además, confirmó que el pasado miércoles sostuvo una reunión con elementos de alto nivel del FSLN, “donde vimos todas las aristas, todos los problemas, los malos entendidos y lo que estaba pasando, y acordamos hacer un detente en los dimes y diretes para que la cosa caminara bien”.



Aunque no reveló la identidad de quiénes fueron esos “altos” de la estructura partidaria, le sorprendió que después de esa plática “me encontré con la renuncia de Rosa Emilia, o quizá lo que hablamos no funcionó”, dijo en tono irónico.



No funcionó cese del fuego



Marenco aseguró que en esa reunión pidió a los que manejan los medios oficialistas que “midan su vocabulario”, y que bajo ninguna circunstancia acepta la palabra “traidor”. En ese encuentro, supuestamente, los participantes le manifestaron al edil que estaban de acuerdo que había sido un error que lo calificaran de “traidor”, y que bajarían el gas para no afectar la imagen de “unidad” dentro del gobierno.



No obstante las pláticas reveladas por Marenco, las presiones de grupos sindicales afines al grupo de gobierno aumentaron ayer, al cambiar las exigencias de reajustes salariales de un 30 a un 50 por ciento, y de paralizar las labores de limpieza, ornamento y mantenimiento de Managua, en caso de que no les resuelvan.



A pesar que los grupos de trabajadores volvieron a sitiar las oficinas del alcalde y de otros funcionarios calificados de “traidores”, el secretario general del sindicato sandinista de la Alcaldía de Managua, Francisco Martínez, negó ayer que los reclamos por mejoras salariales a la Alcaldía de Managua sean parte de un complot contra el edil de la capital.



“Estos reclamos los hemos venido haciendo históricamente, desde tiempos de Arnoldo Alemán, y siempre han sido con la finalidad de reclamar mejores derechos salariales para los trabajadores, y no es por buscar pleitos políticos porque sea Nicho Marenco el alcalde”, explicó Martínez, quien negó ser parte de una “guerra” partidaria para afectar la labor del edil.



Apoyo a Marenco



Y mientras las presiones continúan, Alejandro Martínez Cuenca respaldó ayer al alcalde capitalino, y dijo que “están jugando con fuego quienes le están poniendo presión a la Alcaldía, al comenzar a azuzar a trabajadores de la comuna a que le pidan más salario al edil”.



“Eso es muy peligroso, sobre todo si viene de personas que están ligadas al gobierno, y quiere decir que han perdido el sentido de dirección”, añadió el economista, un crítico fuerte de la línea del danielismo y militante del Frente Sandinista.



“Lo que se ha hecho con Nicho Marenco es una solemne estupidez, es desconocer la dignidad de nosotros los sandinistas. Yo creo que el compañero Marenco está en su ‘zapatería’, como le dijo en una oportunidad el presidente Daniel Ortega, y tiene toda la facultad para valorar qué es lo que más le conviene a la Alcaldía”, aseguró Martínez Cuenca.



(Con la colaboración de José Adán Silva)