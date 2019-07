Otro asomo de justicia en caso Nemagón

Victoria Chaney, juez del condado de Los Ángeles, California, anunció la tarde del jueves que las trasnacionales Dole Food Company (comercializadora de frutas) y Dow Chemical Company (fabricante del Nemagón y Fumazone) deberán pagar 2.5 millones de dólares por daños punitivos y ejemplares a 5 ex trabajadores de las fincas bananeras de Chinandega afectados por el químico.



Tras varias horas de debate de parte de doce miembros del jurado norteamericano, ante la presencia de los abogados Juan José Domínguez y Duane Miller, representantes de las Oficinas Legales para los Bananeros y del abogado Rick Mcknight, de la Dole Food Company, la juez Chaney tomó la segunda decisión histórica en menos de quince días, a favor de las cinco víctimas del químico usado durante la década del 70 por las transnacionales del banano.



La misma juez decidió la tarde del 5 de noviembre, que ambas transnacionales tienen que indemnizar con 3.3 millones de dólares a 6 afectados por el Dibromo Cloruro Propano (DBCP) conocido comercialmente como Nemagón y Fumazone. Tras extensos debates, el jurado encontró culpables a las dos empresas por daños físicos y morales contra la media docena de ex trabajadores de las bananeras de Chinandega.



El abogado chinandegano Antonio Hernández Ordeñana, de las Oficinas Legales para los Bananeras, ubicadas en el barrio Guadalupe de Chinandega, calificó como histórica la decisión del jurado y la juez norteamericana, y se mostró conforme con la indemnización establecida por Chaney.



Hace seis meses, mediante un arreglo extrajudicial, la transnacional Amvac pagó 300 mil dólares a trece ex trabajadores de las fincas bananeras de Chinandega. Con los montos que deberán pagar la Dole Food Company y la Dow Chemical Company, la indemnización ascenderá a 5 millones 800 mil dólares a favor de 6 ex trabajadores del banano (caso Téllez).



Las dos transnacionales pueden apelar en un tiempo no determinado, pero de acuerdo con la decisión histórica del jurado norteamericano, irremediablemente tendrán que pagar la indemnización.