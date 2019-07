Cinco interesados en comprar distribución de energía

El Gobierno informó el viernes de que cinco empresas extranjeras han mostrado interés en adquirir la distribución de la energía en Nicaragua, a cargo actualmente de la eléctrica española Unión Fenosa.



El ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, dijo que esas empresas son ISO LUX, AHSMRRF, AES, la Corporación Eléctrica de Venezuela y una empresa brasileña que no precisó.



Las empresas, de capital privado y estatal, tienen presencia en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. En el caso de la eléctrica AES, dijo el funcionario, opera en El Salvador y Panamá.



Mientras la Corporación Eléctrica de Venezuela es la encargada de manejar la distribución en ese país que preside Hugo Chávez, aliado en Nicaragua del presidente Daniel Ortega, agregó.



No han hecho oferta



Rappaccioli aclaró que esas empresas han mostrado interés en comprar la distribución de energía en Nicaragua, pero que aún no han hecho ninguna oferta en concreto.



El ministro nicaragüense dijo que en este momento la prioridad es solucionar la crisis energética y los problemas técnicos, económicos y financieros actualmente existentes en el sector.



También, aspectos relacionados con la mejoría del servicio, así como regular las pérdidas y fraudes del sector eléctrico.



En ese sentido, afirmó que continúan las negociaciones con la española Unión Fenosa, dueña de las distribuidoras Dissnorte y Dissur en Nicaragua, donde distribuye la energía eléctrica desde el año 2000, en base a un contrato de 30 años.



Rappaccioli expresó que "si fuera necesario" que el Estado de Nicaragua compre Unión Fenosa para poner fin a la crisis energética, "se podría comprar", aunque insistió que primero buscarán resolver la situación con las negociaciones.



El funcionario no descartó, incluso, la participación de empresas privadas o estatales extranjeras junto al Estado para hacerse cargo de la distribución de energía en Nicaragua.



Unión Fenosa adquirió las dos distribuidoras eléctricas a un precio de 115 millones de dólares y, según el ministro de Energía y Minas, ha invertido cerca de 60 millones de dólares en esta nación desde el año 2000.



El funcionario dijo que en caso de comprar las distribuidoras no necesariamente se tiene que pagar lo que Unión Fenosa ha invertido, sino que se puede alcanzar un acuerdo de mercado.



Durante la conferencia de prensa, las autoridades anunciaron que a partir del 19 de noviembre se reducirá a la mitad el racionamiento de luz y el 1 de diciembre "habrá cero apagones".



La crisis energética que atraviesa Nicaragua, un país que depende en un 75 por ciento de la energía que se produce en base a derivados del petróleo, con sus constantes alzas en los precios, es provocada por falta de generación, el obsoleto estado de las plantas térmicas y falta de liquidez en el sector.



En este país centroamericano, que genera 510 megavatios de energía, se consume esa misma cantidad, pero el déficit alcanza hasta cien megavatios por problemas técnicos, económicos y embistes de la naturaleza. Unión Fenosa no ha hecho ningún comentario sobre el asunto.