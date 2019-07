Nuevos aumentos en tarifa eléctrica

El presidente del Instituto Nicaraguense de Energía (INE), David Castillo anticipó nuevos incrementos en la tarifa eléctrica, cuyo monto no mencionó, para después de enero cuando venza un ajuste gradual del 9,06 por ciento vigente desde el 1 de noviembre.



Castillo explicó que el precio del bunker, un derivado del petróleo para la generación de energía térmica, estaba a 70 dólares el barril, 20 más de lo previsto por las autoridades del sector eléctrico cuando se aprobó el ajuste de la tarifa a finales de octubre.



Los montos a que se ajustará la tarifa de energía "se van a evaluar en enero si el precio del petróleo no se estabiliza", dijo Castillo. Según él, si el precio del petróleo sigue aumentando habrá que hacer los ajustes a la tarifa ya que no hay otra forma de obtener los recursos para comprar el combustible y producir la energía.



El INE autorizó a finales de octubre un incremento en la tarifa eléctrica del 3,56 por ciento para noviembre, 2,5 por ciento en diciembre y del 3 por ciento en enero.



El funcionario explicó que en virtud de que el gobierno otorgó a la distribuidora española Unión Fenosa un crédito por 15 millones de dólares, pagaderos a 4 años, con fondos provenientes del acuerdo petrolero con Venezuela, permitió que el último ajuste fuera menor del 16 por ciento como solicitó esa compañía.



Las alzas en la energía no son aplicables a los usuarios del servicio que consumen menos de 150 kilovatios/hora, cuya diferencia es asumida por el Estado, añadió.



Por su parte del ministro de Energía y Minas, Emilio Rapacciolli, informó que a partir del próximo lunes se reducirá al 50 por ciento un racionamiento de hasta seis horas diarias de energía y el 1 de diciembre se suspenderá de forma total.