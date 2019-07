Renegociación de deuda interna

El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, informó hoy de que está en marcha una re-negociación de la deuda interna del país, que se espera concluya antes de abril del próximo año.



Rosales, en declaraciones durante un encuentro improvisado con la prensa, dijo que se refiere a parte de la deuda interna pública originada por las liquidaciones forzosas de bancos que quebraron durante el gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2002).



De acuerdo con el BCN, la deuda interior alcanza los 1.233,5 millones de dólares. Manifestó que espera que todos salgan ganando de estas re-negociaciones con los tenedores de bonos bancarios, pero descartó que este proceso concluya antes del 15 de diciembre próximo.



El presidente del BCN precisó que el gobierno está obligado a pagar en el año 2008 un total de 48,4 millones de dólares de los bonos bancarios, que anteriormente se llamaron Certificados Negociables de Inversión (CENIS).



Señaló que, de esta suma, obligatoriamente 20,6 millones de dólares debe pagarlos en abril próximo, y el BCN reitera que "cumplirá con sus obligaciones".



"Esperamos que antes de abril de 2008 hallamos encontrado una respuesta (resultados de la re-negociación) que, en coincidencia con los acreedores, el Banco Central como emisor de los títulos, garantice que contemos con nuevos títulos o con un esquema de re-financiación, donde tengamos una disminución de la tasa de interés y un nuevo plazo (para el pago de la deuda"), dijo Rosales.



La esperanza



Agregó que de este proceso se espera obtener recursos para financiar problemas de combate a la pobreza y soluciones a los daños derivados de los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos que azotaron al país en septiembre y octubre pasados.



El pasado 13 de septiembre la Contraloría estableció presunción de responsabilidad penal en contra de seis ex directivos del BCN por la emisión de certificados negociables de inversión en perjuicio del Estado, al crearle una deuda por 492,3 millones de dólares por la quiebra de los cuatro bancos.



La institución detalló que la presunción de responsabilidad penal atañe al ex candidato a la Presidencia y diputado disidente liberal Eduardo Montealegre, líder de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), al presidente del BCN en el gobierno anterior, Mario Alonso, y al actual director de Nicaragua ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Silvio Conrado.



Además, responsabiliza a los empresarios Gilberto Cuadra y Benjamín Lanzas, así como a Ricardo Parrales, todos ex miembros del Consejo Directivo del BCN durante la Administración de Enrique Bolaños (2002-2007).



"El daño cuantificado en esta operación es de 111,9 millones de dólares", precisó el presidente del ente fiscalizador, Luis Ángel Montenegro.



Durante el gobierno de Bolaños esos bonos fueron renegociados y además se hizo una re-clasificación de las carteras de los bancos comerciales que fueron intervenidos y cerrados por las autoridades entre el 7 de agosto de 2000 y el 5 de agosto de 2001, y una subasta de sus activos.



Según Montenegro, de esas operaciones resultaron favorecidos el Banco de la Producción (Banpro), Banco Centroamericano (Bancentro) y Banco de Finanzas (BDF).