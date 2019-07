Alcaldía de Tola retiene donación

Una valiosa donación de frazadas, ropa y zapatos que envió a los damnificados de Tola la ex titular del Ministerio de Salud, Dra. Maritza Cuan, permanece apilada dentro de un recinto del edifico en donde funcionaría el mercado municipal de Tola, y esto ya es visto con malos ojos por los pobladores, ya que la donación se dio hace un mes para favorecer a los afectados por las persistentes lluvias que cayeron en octubre.



Lo increíble del caso es que ya hasta las lluvias se alejaron, y ahora se desconoce qué harán con la donación, porque en la Alcaldía de Tola, que era la encargada de distribuir el donativo, no se nos quiso brindar ninguna información, ya que al buscar a la alcaldesa sandinista Loida Florinda García, se nos dijo que no se encontraba, y al vicealcalde Alfonso Solís, dos empleadas allegadas a la alcaldesa le impidieron dar la entrevista y procedieron a vociferar en contra del equipo de EL NUEVO DIARIO por haber fotografiado las donaciones, por lo que desconocen que se trata de un funcionario público y de un edifico público.



Quien sí dio la cara fue la delegada de Gobernación, Estela Morales, presidenta del Comité Departamental de Prevención de Desastres de Rivas, quien confirmó que el 22 de octubre la ex ministra Cuan entregó las donaciones que pasaron a manos de la alcaldesa Loida Florinda García, “quien se encargaría de distribuirlas en las comunidades de San Ignacio, El Higueral, Las Cañas, Tierras de Sandino, La Uva y La Novia”.



Según Morales, el donativo llegó a Tola gracias a las gestiones del secretario político del FSLN de Rivas, Hebert Herrera; del director del Silais, Marvin Venegas, y de la señora Loida, quienes gestionaron parte de esto. “Yo recibí las donaciones el día 20 de octubre, y el 22 se las entregué a la alcaldesa de Tola”, explicó.



Agregó que a la alcaldesa se le entregaron 600 bolsas plásticas de 100 libras, que contenían frazadas ropa, zapatos y chinelas que iban para unas comunidades a las que faltaba llevarles alimentos y ropas. No obstante, ya casi aun mes de haberse recibido esta donación, la Alcaldía la mantiene embodegada.



Pobladores reclaman

Según Morales, hasta la delegación de Gobernación han acudido pobladores de las comarcas de Tola a denunciar esta anomalía. “Acá ya han venido varias personas a preguntarme qué va a pasar con esa ropa, que cuando se va a entregar, y una de esas personas es el señor Arturo Guzmán, representante de la comunidad indígena de Las Salinas”, reveló.



Para Morales, lo que está ocurriendo con la donación enviada por la ex titular Cuan, no es algo normal ni bien visto por la población, y dijo desconocer si también hay paquetes alimenticios abandonados en las mismas bodegas.



EL NUEVO DIARIO conoció por fuentes del partido sandinista, que cuando esta donación llegó a las oficinas de Gobernación, la alcaldesa de Tola tuvo inconvenientes con Morales y empezó a gestionar para que la ayuda se trasladara a Tola, y fuese ella quien la distribuyera. Sin embargo, la delegada de Gobernación no confirmó ni negó esta versión.



