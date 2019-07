Colombiano con documentos de diferentes nacionalidades

El sujeto capturado la tarde del jueves en el empalme de San Benito no es hondureño, sino colombiano, y existen indicios de que está vinculado al tráfico de armas, según la Directora General de la Policía, primera comisionada Aminta Granera.



Como parte del plan “Sin tregua a la delincuencia”, que se ejecuta las 24 horas del día en todo el territorio nacional, agentes policiales detuvieron a un sujeto que se identificó con pasaporte hondureño como Róger Manuel Castro Argueta, de 30 años, quien conducía una camioneta Mitsubishi, blanca, placas M 101-015, y entre sus pertenencias le encontraron mil 720 dólares.



Además, llevaba una maleta en la que hallaron 36 mil 724 dólares más, y una pistola nueve milímetros, serie FZ-011654, con magazín adaptado, el cual portaba nueve proyectiles.



En la casa que habitaba este sujeto, en Bello Horizonte, la Policía encontró 1,200 euros, 14,300 dólares y 7,800 quetzales.



EL NUEVO DIARIO conoció que la Policía no ha logrado descubrir cuál es la verdadera identidad del sujeto, sólo cuentan con la información de inteligencia de que es colombiano.



Una fuente ligada a la investigación aseguró a este rotativo, que el detenido, aparte del pasaporte hondureño, portaba una licencia costarricense, cédula nicaragüense, y otros documentos panameños.



La directora de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, se refirió también a los resultados de la investigación de la fuga de los narcos de la cárcel de Bilwi.



Granera expresó que posiblemente el informe conclusivo estará listo el lunes, para lo cual han citado a los jefes policiales de Bilwi a Managua, a fin de ver con ellos los resultados de la investigación. Granera confirmó que habrá cambios en esa delegación policial.



“Sí, va a haber cambios no sólo en la RAAN, sino también en otras especialidades y otras delegaciones departamentales, entre ellos se contempla el retorno de once compañeros miskitos hacia la RAAN”, indicó.



Granera igual se refirió a los agentes policiales que desaparecieron junto a los reos fugados, y sorprendió al dejar entrever que están vivos, contradiciendo así la información que ha circulado, de que dos de ellos aparecieron muertos en Honduras.



“De acuerdo con nuestras informaciones de inteligencia están en Honduras, no puedo dar yo mayor información, pronto les vamos a decir. Hay informaciones que dicen que dos están muertos, pero también tenemos información del lugar en que se encuentran”, concluyó.