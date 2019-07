Despedido por divulgar cifras de la inflación

El Banco Central de Nicaragua (BCN) despidió a Maximiliano Muñoz, empleado de la institución, por haber publicado en la página web de la entidad gubernamental el informe sobre el fuerte aumento en la tasa de inflación, aunque Antenor Rosales, presidente del Banco, negó ayer que la salida del ahora ex funcionario sea por causa de dicha publicación.



Fuentes del BCN informaron que la publicación del informe sobre la inflación molestó al gobierno, debido a la repercusión que la noticia alcanzó en los medios de comunicación nacionales y extranjeros, y ello motivó el despido.



El informe publicado en la web indica que entre enero y octubre, el país acumuló una inflación de 10.71 por ciento, la más alta en los últimos nueve años, provocada por las fuertes alzas de productos básicos y los combustibles.



Por su parte, Antenor Rosales, presidente del BCN, negó que la salida de Maximiliano Muñoz de la institución gubernamental se deba a la publicación del último informe sobre la inflación en el país.



El funcionario explicó que Muñoz no fue despedido, sino que renunció a su cargo, aunque no aclaró por qué.



Asimismo, señaló que Muñoz estaba a cargo de la Gerencia de Desarrollo Institucional del banco y no tenía nada que ver con lo que se publica en la página web.



Rosales afirmó que en la misma página web del BCN se mencionan las fechas en que las informaciones deben ser publicadas, y no era Muñoz quien lo hacía.



“Si alguien entra a internet, en la página web se especifica cuándo en diciembre se debe publicar lo de octubre, cuando en enero debemos publicar lo de noviembre, es algo ya establecido”, expresó.



El presidente del BCN indicó que la información que el banco publica en internet, no tiene que ver con personas, sino que hay una programación clarísima de las fechas de cuándo se debe presentar la información al público.



La información que da a conocer el banco en su sitio web se actualiza cada mes, y tiene un desfase de dos meses, entre ellos los informes relacionados con la inflación acumulada, insistió el funcionario.



EL NUEVO DIARIO trató de hablar con Muñoz, pero tras varias llamadas a su casa, el ahora ex funcionario el BCN prefirió no hablar con este periódico.



Fuertes críticas al gobierno

Los datos sobre la tasa de inflación, que se divulgó a nivel internacional como la más alta de la región, despertaron fuertes críticas de economistas independientes hacia el gobierno, por no haber tomado acciones para tratar de amortiguar la escalada alcista de los precios de los productos que están afectando los bolsillos de los consumidores.



Los datos divulgados en la página web del BCN indican que sólo en 1998 se logró una tasa de inflación superior, cuando el país sufrió los embates del huracán Mitch y el indicador se ubicó en 18.5 por ciento.



Los economistas pronosticaron que la tasa de inflación podría cerrar el año hasta con un 13 por ciento, debido a la presión que están haciendo ciertos productos básicos con tendencia a incrementar de precio.



La meta que se había propuesto el gobierno al finalizar el 2007 era cerrar con entre 9 y 9.5 por ciento de inflación acumulada.



Ayer, el presidente del BCN no quiso pronosticar con cuánto cerrará la inflación en 2007, pero reconoció que continuará elevándose como consecuencia de los efectos del huracán Félix y las inundaciones provocadas por las lluvias.



Dijo que históricamente la inflación en Nicaragua continúa elevándose hasta el segundo y tercer mes después de un desastres natural, por lo cual, en noviembre se tendrán nuevos datos que reflejarán una mayor tasa, lo que se traduce en el comercio con precios récord en los frijoles, el gas para cocinar, combustibles y otros rubros.