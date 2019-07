Investigan ruptura de oleoducto en Nagarote

Una comisión ambiental del gobierno investiga desde el viernes pasado cómo ocurrió la ruptura de un oleoducto de la compañía petrolera Esso en Puerto Sandino y un derrame de combustible exactamente en el tramo donde está ubicado el Centro de Despacho Piedras Blancas, de la compañía estatal Petróleos de Nicaragua, Petronic.



EL NUEVO DIARIO conoció que dicha comisión está integrada por técnicos del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), quienes examinan el daño que registra este tubo, mediante el cual la Esso transporta hacia sus tanques de almacenamiento todo el combustible que descarga en esta terminal portuaria y la de Corinto.



Esta situación tuvo lugar el viernes, muy cerca del terreno donde Petronic construye la refinería “El Supremo Sueño de Bolívar”, en Nagarote, concebido a la luz de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), y donde los presidentes de Nicaragua y Venezuela, Daniel Ortega y Hugo Chávez, pusieron la primera piedra.



Los vecinos de la comunidad de Piedras Blancas denunciaron que la ruptura se registró en una zona de poco acceso, “muy cerca de la quebrada”, explicaron, y se trata de un derrame de diesel y una sustancia muy parecida al asfalto, lo que movilizó a las autoridades.



“Ahora hay una gente de vigilancia de la misma empresa que no te deja pasar, pero hemos visto a varias personas que han llegado en camionetas y parece que son de algún ministerio, pero no sabemos nada, y ojalá que eso no afecte al pueblo”, señaló don Carlos Pineda, quien circula por este sector cada dos días.



Este tubo es la conexión y medio de transporte del combustible que utiliza la compañía Esso, entre los tanques de almacenamiento ubicados en Puerto Corinto y Puerto Sandino. Es un circuito que es parte fundamental en la cadena de distribución y despacho del combustible que cada semana importa esta petrolera.



Los funcionarios de las instituciones involucradas han puesto en marcha el programa “información cero” en este caso, pues nadie quiere explicar en detalle qué sucedió en este punto, donde ahora se registran incidentes de forma constante y con cada lluvia emergen sedimentos y residuos de hidrocarburos.



Lorena Lanza, segunda titular del MEM, luego de declararse desinformada sobre el caso, dijo que todo “ya está controlado” y que se trataba de un “accidente”, sin embargo, no quiso precisar qué fue lo que pasó.



“No, no tengo la información, eso tiene que ver con Marena. Llame al Marena, ellos tienen la información... a nosotros nos informaron que todo estaba controlado, pero ellos son los que tienen el detalle”, refirió la viceministra.



¿Qué fue lo que pasó exactamente?, preguntó EL NUEVO DIARIO. “Fue un accidente, ya está controlado, ya está reparado”, expuso la funcionaria. END volvió a preguntar: Pero ¿cuál fue el accidente?, y ella respondió: “Sí, ya está todo controlado”.



La viceministra dijo desconocer quiénes estaban evaluando el caso en el lugar y las instituciones que deberían estar involucradas, pero Donald Espinoza, Director de la Unidad de Control Ambiental del MEM, indicó que en el lugar se encontraban técnicos del Marena, del INE y del MEM.



No obstante, Espinoza tampoco quiso dar mayores detalles argumentando que no tenía los resultados de las indagaciones, y prometió que hoy daría información al respecto.



En octubre pasado el gerente de Petronic, Rodolfo Zapata, confirmó que las lluvias provocaron que emergieran residuos de hidrocarburos y que el terreno se cubriera de una capa aceitosa, algo que fue denunciado previamente por el procurador Hernán Estrada.



END intentó comunicarse con Zapata para conocer sobre el problema en el oleoducto propiedad de la Esso y sobre la filtración de hidrocarburos, pero no contestó su teléfono celular. Asimismo, se buscó la versión de Agustín Fuentes, asesor de la Gerencia de la Esso Standard Oil, pero tampoco contestó.