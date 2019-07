Rechazo generalizado a alza de energía eléctrica

El Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores, Indec, y el Movimiento Comunal Nicaragüense, MCN, rechazaron la nueva alza para el año entrante anunciada ayer por David Castillo, titular del Instituto Nicaragüense de Energía, INE.



Asimismo, el Indec anunció una marcha nacional para el próximo 11 de diciembre con el fin de demandar a los diputados de la Asamblea Nacional y al presidente Daniel Ortega una solución frente a la “espiral alcista que ha venido afectando el estómago de los pobladores”, según dijo Marvin Pomares, Director de esta organización.



“La marcha no solamente será por el aumento en el costo de la energía, sino también en contra de todas las alzas que tienen que ver con la carestía de la vida”, dijo Pomares.



Agregó que la marcha será encabezada por la Unión de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Nicaragua, Unacun, conformada por unas nueve organizaciones defensoras de los derechos de los consumidores que laboran en Managua y en otros departamentos.



“Vamos a decirle al señor presidente (Ortega) y a los diputados, aquí está la gente en las calles, que se vaya Unión Fenosa, que se congele el alto costo de la canasta básica... nosotros creemos que ese día (el 11 de diciembre) marcharán unas 15 mil personas de todos los departamentos”, refirió Pomares.



El director del Indec también mencionó que en la próxima semana invitarán a la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), la Central Sandinista de Trabajadores, el Movimiento Comunal Nicaragüense, entre otras organizaciones sociales, para que se unan a la marcha y para llevar un planteamiento uniforme.



“David Castillo con mucha facilidad plantea el incremento (en la tarifa eléctrica), pero quien va a soportar el incremento es la gente y no solamente en la energía eléctrica, también en otros productos que funcionan con la electricidad”, dijo Enrique Picado, directivo nacional del MCN, quien además expresó estar dispuesto a unir esfuerzos para marchar el 11 de diciembre a la AN y la Secretaría del FSLN.



“Estamos dispuestos para este tema, debe haber un planteamiento sólido inmediato”, expuso Picado, quien precisó que el Movimiento Comunal tiene a nivel nacional unos 6 mil líderes trabajando en los barrios, además de otros miembros de esta organización que trabajan el tema del desarrollo de los pobladores en las diferentes comunidades del país.



Picado recordó que muchas de las personas que votaron por el presidente Ortega, y aun muchas que no lo hicieron, tenían la esperanza de que la situación del país, sobre todo de los sectores desprotegido, mejorara, sin embargo en la práctica se ha demostrado lo contrario.



“Hay un choque entre la expectativa y la realidad, pero sigue siendo oportuno que el gobierno revise a profundidad para no seguir afectando a los más desprotegidos de la sociedad... vos te encontrarás con un problema serio de desesperanza e incluso de impotencia”, indicó Picado.





El gas licuado se mantiene

Combustibles en alzas y bajas



Las gasolinas y el kerosén hoy amanecieron más caros por sexta semana consecutiva, mientras el precio del diesel baja y el gas licuado se mantiene. Al menos eso informaron los técnicos del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, con base en un informe enviado por las compañías petroleras.



“Se espera que el litro de las gasolinas suba unos 12 centavos, mientras el kerosén unos 18 centavos, pero el diesel baja unos 15 centavos de córdoba”, dijo uno de los técnicos del ente regulador.



Es decir, que el precio promedio de la gasolina súper o premium ahora amanece en 20.67 córdobas, mientras la gasolina regular sube a 19 córdobas con 95 centavos. El litro de kerosén asciende a los 18 córdobas con 79 centavos, pero el litro de diesel baja a un precio promedio de 18.01 córdobas.



La fuente precisó que la “buena noticia” es que el precio de los cilindros de gas licuado al fin detuvo su espiral alcista de nueve semanas consecutivas, iniciada desde el 16 de septiembre pasado.



Subrayó que desde hoy y hasta el próximo sábado, se mantiene el precio que tuvo el gas la semana anterior en sus diferentes marcas, ya sea butano o propano.



Es decir, que el tanque de 25 libras, el más utilizado en nuestro país, se sigue cotizando en 242 córdobas con 75 centavos. El cilindro de 100 libras mantiene su precio de un mil 116 córdobas con 50 centavos, igual que el tanque de diez libras, cuyo precio es de 97 córdobas.



Cabe destacar que el precio del barril de petróleo de referencia para Nicaragua, es decir, el crudo West Texas Intermediate (WTI), este viernes cerró la semana con un alza de 1.67 dólares en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), y ahora se cotiza en 95 dólares con 10 centavos.