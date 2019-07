CPC ordena desalojar bienes del Movimiento Comunal

David Narváez, coordinador del Movimiento Comunal Nicaragüense del Distrito Dos, denunció el atropello de que están siendo objeto de parte de miembros del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) del barrio Acahualinca, quienes están reclamando la entrega del inmueble de la Casa Comunal donde también funciona el preescolar Los Pollitos Número 2.



Narváez recibió una circular de manos de Martha Sobalvarro, coordinadora de sector del Consejo de Líderes Sandinistas (CLS), y Norma Díaz, representante de los CPC del barrio Acahualinca, en la que expresan que deberá entregar al cierre del año escolar el inmueble que ocupa la Casa Comunal, misma donde funciona el preescolar Los Pollitos Número 2, con un informe donde se detalle los ingresos y egresos durante el tiempo que estuvo bajo su administración.



“Así que hoy que tenemos un gobierno que está interesado por dar a la ciudadanía los derechos que corresponden, así también de mejorar la infraestructura de los bienes del pueblo”, expresan en la carta Norma Díaz, Martha Sobalvarro, Socorro García y Jenny Muñoz.



“Lo único que pretenden los CPC del barrio es hacer desaparecer la dirigencia del Movimiento Comunal y a las educadoras de los preescolares, caso especifico de Los Pollitos Número 2, ubicado de las Huellas de Acahualinca, una cuadra arriba, 30 varas al lago”, pero no lo vamos a permitir, dijo Narváez, ya que cuentan con el respaldo de la población y de los educadores de los preescolares del Distrito 2.



Jeannette Zarate, educadora del preescolar Jesús de la Buena Esperanza, denunció que igual situación están afrontando otros preescolares comunales, como el San José, ubicado contiguo costado sur del Ministerio del Trabajo, a cuyos administradores se les está pidiendo el inmueble, sin importar el daño que estarían haciendo a los niños de la comunidad, quienes necesitan estos espacios para su desarrollo, y no es justo que quieran despojarlo los CPC.



Sin embargo, Narváez expresó que como responsable de la Casa Comunal hace un llamado al gobierno y al ministro de Educación, Miguel De Castilla, a que no se presten al juego de estos señores, quien asegura que lo único que quieren estos señores es afectar la educación de los 72 niños y niñas que estudian en el preescolar Los Pollitos Número 2, que tiene 24 años de funcionar bajo la responsabilidad del Movimiento Comunal, ya que es un patrimonio de la comunidad para la comunidad, y no partidario, afirmó.



Agregó que este preescolar tiene un proyecto de remodelar sus instalaciones con un financiamiento de diez mil dólares que aportarán la Fundación Dos Generaciones y Fundación Martín Luther King, el que podría verse afectado.



Los coordinadores comunales de los barrios del Distrito Dos han manifestado su respaldo y advirtieron que están dispuestos a cerrar filas en la defensa de los patrimonios que existen en las comunidades de los diferentes barrios de este distrito.