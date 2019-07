Prometen apagones de menos de tres horas

Un nuevo Plan de Racionamiento de energía que señala “apagones” por no más de tres horas en Managua y los departamentos, es el que Unión Fenosa publica hoy en las páginas de EL NUEVO DIARIO, y cuyo programa está basado en un déficit de 40 megavatios, según aseguró el viernes pasado en rueda de prensa el Ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli.



“A partir del próximo lunes (hoy) se va a reducir el racionamiento (de energía) a la mitad, y el primero de diciembre a cero”, fue lo que afirmó el viernes pasado Rappaccioli, quien invitó a los pobladores a que denuncien ante el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, cuando este programa no sea cumplido por Fenosa.



Según el nuevo Programa de Racionamiento, los cortes de energía estarán distribuidos en seis bloques: el primero de ocho a once de la mañana, el segundo de once de la mañana a una de la tarde, el tercero de una a tres de la tarde; el cuarto de una a cuatro de la tarde; el quinto de tres a seis de la tarde; y el sexto de seis de la tarde a nueve de la noche.



Las cifras del gobierno indican que para hoy los ingenios azucareros San Antonio y Monte Rosa estarán aportando al sistema energético nacional 22 megavatios, más 20 megas que la estatal Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Enatrel, estará comprando a Guatemala son suficientes para que el racionamiento de energía se reduzca de 80 a 40 megavatios.



Rappaccioli recordó que la turbina que genera energía geotérmica en el Plantel Momotombo ya fue reparada semana atrás, la cual genera unos 27 megavatios, además, el lago Apanás tienen suficiente agua para generar unos 75 megavatios a través de las plantas Centroamérica en Jinotega y Santa Bárbara en Matagalpa, a pesar de que la primera de las dos unidades de la planta Centroamérica se encuentra en mantenimiento, la cual puede generar hasta 25 megas.



Agregó que para mediados de esta semana estará disponible la unidad número tres de la Planta Managua, que tiene la capacidad para generar 40 megavatios, y la cual está en mantenimiento actualmente.



Cero apagones el primero de diciembre



Según cifras del Ministerio de Energía, la demanda de energía es de unos 514 megavatios, pero para el primero de diciembre, cuando los ingenios azucareros ya hayan aumentado su capacidad de generación de energía de 22 megavatios a 60, el país tendrá una capacidad de disponible de 584.4 megas, tomando en cuenta que la generadora Censa Anfels aumentará su producción de 10 megavatios que genera actualmente a 40.



El funcionario también declaró que para el ocho de diciembre, con la entrada de la unidad número uno de la planta Centroamérica, que tiene capacidad de generar 25 megavatios, se garantizará que no habrá racionamientos, pues habrá una reserva de 85 megas.



“Para el 8 de diciembre tenemos una reserva de 85 megavatios”, comentó Rappaccioli, quien aseveró que para fines de diciembre del año entrante se espera tener una reserva de 200 megavatios con la adquisición de las plantas que están contratadas a través de la empresa Albanisa, empresa de capital mixto entre Petronic estatal y PDVSA de Venezuela.



Rappaccioli también recordó que entre 2009 y 2010 está previsto que entren al sistema energético los primeros 40 megavatios de energía eólica, 66 megavatios derivados de la geotermia, 33 megas hidroeléctricos, además de otros proyectos que se ejecutarán para generar energía a través de fuentes renovables, con la intención de que para comienzos de 2012 la generación a base de derivados del petróleo se reduzca de un 70 a un 40 por ciento.