Catalogan de “inhumana” a Alcaldesa de Tola

Ex alcalde sandinista afirma que “la pobreza no está embodegada, sino en las comunidades”

La decisión de las autoridades municipales de Tola, de mantener embodegadas valiosas donaciones envidas a los damnificados por las lluvias de octubre, fue catalogada por pobladores de la zona como una actitud en contra de los principios humanos y una falta de consideración y respeto a los esfuerzos que hace el gobierno central.



Según Francisco Delgado Guzmán, habitante de la comarca El Limón, la decisión que tomo la alcaldesa de Tola, Loida Florinda García, “es una actitud en contra de los principios humanos, ya que había gente a la hora de la emergencia que realmente requería de esa ayuda, y ahora pace que se la está dando a allegados o las usa para comprar voluntades políticas”, explicó.



El ex alcalde de ese municipio en los años 80, Eduardo Céspedes López, detalló que es una falta de consideración de su correligionaria, Florinda García, el haber mandado a embodegar las 600 bolsas plásticas que contenían frazadas chinelas, zapatos y ropa para niños y adultos. “Es una clara desconsideración y falta de respeto a los esfuerzos que hace el gobierno central para conseguir ayuda a la gente pobre “explicó.



Céspedes López agregó que la pobreza no está embodegada, sino en las comunidades más afectadas por las lluvias que cayeron desde mediados de octubre, por lo que recomendó a la alcaldesa llevar esa ayuda adonde realmente fue enviada en época de emergencia.



Cabe destacar que la ayuda fue enviada a los damnificados de Tola, por la ex titular del Ministerio de Salud, Dra. Maritza Cuan, desde el 20 de octubre, pero aún permanece apilada dentro de un recinto del edifico en donde funcionaría el mercado municipal de Tola.



La delegada de gobernación de Rivas, Estela Morales, Presidenta del Comité Departamental de Prevención de Desastres de Rivas, confirmó que el 22 de octubre entregó a la alcaldesa la donación, para que se distribuyera en las comunidades de San Ignacio, El Higueral, Las Cañas, Tierras de Sandino, La Uva y La Novia.



La funcionaria indicó que lo que está ocurriendo con la donación enviada por la ex titular Cuan, no es algo normal ni bien visto por la población, y dijo desconocer si también hay paquetes alimenticios abandonados en las mismas bodegas.