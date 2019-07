Huelga de hambre contra la administración de la alcaldía de Managua

Dos trabajadores de la Alcaldía de Managua iniciaron un ayuno a pocos metros de las oficinas del alcalde Dionisio Marenco, demandando la destitución de algunos funcionarios administrativos de la comuna a los que calificaron de “corruptos”.



Mientras fuentes de la comuna dijeron a los periodistas que el “ayuno” podría ser ordenado por el aparato del FSLN que se dirige desde la Secretaría del partido sandinista, el alcalde capitalino desconoció a esas dos personas que se apostaron a pocos metros de su despacho.



"No hay nada"



Francisco Guerrero, uno de los que iniciaron la protesta dijo que “es una huelga de hambre contra la administración de esta alcaldía porque aquí a los trabajadores se les humilla, no hay aumento de salarios, no hay pago de horas extras y no hay nada”.



Manifestó que la Secretaria General de la comuna, Sandra Moreno, “ha apañado a los directores de deportes y cultura de la comuna”, los que a juicio de Guerrero han cometido desfalcos de más de un millón de córdobas.



“Nosotros estamos protestando como militantes del FSLN y trabajadores que no le hemos robado nada a la alcaldía de Managua y por eso demandamos que a esos directores los corran, porque si aquí a un trabajador de limpieza se le pierde un cepillo se lo cobran y después lo corren.



Guerrero dijo que es miembro del sindicato Federación Sandino. Carlos Castillo, el otro trabajador, es miembro del Sindicato Cívico “Camilo Ortega Saavedra” y dijo: “estamos en una lucha para que se pare la corrupción”.



Reacción de Marenco



El alcalde Dionisio Marenco al ser consultado por los periodistas sobre las denuncias que hicieron los dos trabajadores dijo: “No conozco a esos dos señores” y sobre la exigencia de destituir al menos a tres directores de la comuna, manifestó que “habría que averiguar. No se cuáles son”.



Advirtió que si los denunciantes “están molestando vamos a pedirle a la seguridad interna de la comuna que los retire del lugar y si quieren hacer su protesta que la vayan hacer a otro lado”.



Marenco expresó que su administración está limpia y “me siento muy orgulloso con la gente que hemos trabajado, porque es muy difícil de hacer un acto deshonesto”.