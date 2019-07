PGR ordena “legalizar” abusos de Miranda

Concejal advierte que no harán este procedimiento con las áreas privadas como Las Lomas de Sandino”, que seguirán siendo peleadas por sus antiguos dueños

La misión que la Contraloría General de la Republica (CGR) le encomendó a la actual administración edilicia de San Juan del Sur, y la cual tiene que ver con la recuperación de las ilegales donaciones que dieron los últimos tres gobiernos de este municipio, al parecer será algo imposible, ya que lo que en la actualidad lo que se está haciendo es confirmar" las donaciones a través de la entrega de nuevas escrituras a los compradores "de buena fe".



Lo anterior lo confirmó el concejal de la alcaldía sanjuaneña, Róger Núñez, quien se preguntó cómo es que las donaciones fueron ilegales y que la CGR las mandó a recuperar, si ahora la alcaldía y la Procuraduría entregan escrituras



Acuerdo con Procurador



Efectivamente, Núñez mostró un documento en el que se detalla un acuerdo al que llegaron el procurador Hernán Estrada y el gobierno municipal de San Juan del Sur. El acuerdo firmado el 25 de abril del presente año, establece "la legalización, regulación, ordenamiento y titulación de asentamientos humanos espontáneos ubicados dentro del área urbana del municipio", reza en uno de los párrafos.



En el documento se señala también que todo es con la finalidad de que la notaria de la municipalidad elabore las escrituras de desmembración y donación de los lotes de terreno que beneficiarán a los pobladores de los distintos asentamientos.



Como se sabe, no hay pobladores de asentamientos, sino los “donados” por Miranda y compañía, que inmediatamente vendieron a “los inversionistas”.



De esta manera, el gobierno municipal piensa ponerle fin al caos ocasionado por las donaciones ilícitas, que, en total, suman 522 asignaciones, según resoluciones de la Contraloría con fechas de emisión del 29 de septiembre de 2005, y que dejaron una pérdida de 28 millones 717 mil 350 córdobas.



Respetarán áreas privadas



Sin embargo, Núñez fue categórico al señalar que ellos como gobierno municipal no se inmiscuirán en las donaciones que se dieron en áreas privadas. Como se recordará, las propiedades privadas a las que se refiere el concejal son las 236 manzanas que pertenecen a las "Lomas de Sandino", que son reclamadas por sus antiguos dueños.



Sobre estas lomas que hoy reclama doña Silvania Medina Sandino se erigen cuatro proyectos turísticos y otros dos están a la espera. De éstos, el Hotel Pelican Eyes, Piedras y Olas, es el que se encuentra más avanzado, y le siguen Desarrollos Turísticos del Sur, representada por Kenn Roos, y Bahía del Mar", entre otros.



La historia



Cabe señalar que de acuerdo con La Gaceta del 14 de diciembre de 2000, las "Lomas de Sandino" fueron consideradas en octubre de 1996 como áreas municipales por el alcalde César Augusto Guadamuz, y por ende cedió 161 hectáreas y 400 metros cuadrados al Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA) de San Juan del Sur, para entregar títulos agrarios, pero posteriormente las tierras fueron donadas cuando Miranda llegó como alcalde.



Sin embargo, cuando los Sandino se percataron del actuar de Guadamuz y de Miranda, procedieron a entablar procesos legales para recuperar las lomas, que están inscritas bajo las cuentas regístrales: número 617, tomo 158, folios 54 y 137, asiento 25, y la número 2,375 folio 106, del tomo 130, la 20,508 asiento primero folio 36 tomo 213, del libro del Registro Público de la Propiedad de Rivas, y entre ambas equivalen a 236 manzanas, que en la actualidad en su mayoría están en manos de inversionistas y las zonas de menos valor en manos de los pobres.



La misma ilegalidad de las donaciones, había conducido a la alcaldía sanjuaneña a interponer una demanda judicial en el Juzgado de Distrito Civil de Rivas. La querella pedía la cancelación registral y reivindicatoria de propiedad en contra de 33 personas que adquirieron lotes municipales a través de las donaciones ilícitas. Sin embargo, al final la municipalidad optó por entregar escrituras a los mismos beneficiados de esas donaciones con el apoyo de la PGR.



Los Sandino no cederán



Pero en el caso de los Sandino, éstos sí están dispuestos a continuar su batalla judicial, la cual inició el 22 de octubre de 2002, cuando Medina.



Sandino pidió en el juzgado Quinto del Distrito Civil de Managua, una acción de nulidad del instrumento público, cancelación registral de las propiedades y reivindicación de las mismas, para recuperar las "Lomas de Sandino", tras afirmar que históricamente "han pertenecido a la familia, y que por eso se debe su nombre desde 1859, cuando ni siquiera existía el Registro Público" explicó.