Confirman ocho muertos por dengue hemorrágico

Un total de ocho personas han muerto de dengue hemorrágico y otras 564 son sospechosos de padecer esta enfermedad en las primeras 45 semanas de este año, informaron hoy autoridades del ministerio nicaragüense de Salud (MINSA).



El director de laboratorios, Alcides González, el director de vectores del MINSA, Francisco Acevedo, y Crisanta Rocha, de la Asociación de Infectólogos de Nicaragua, ofrecieron hoy una rueda de prensa para informar sobre la situación de la epidemia.



Estas autoridades dijeron que la incidencia del dengue hemorrágico ha ido aumentando en este país, ya que en el 2006 el número de sospechosos fue de 234 y se confirmaron 35, mientras que en lo que va de este año el número de sospechosos es de 564 y los confirmados 129.



Los funcionarios explicaron que el Minsa maneja en estos casos dos registros: uno de sospechosos y otro de confirmados, y señalaron que en el 2006 el número de fallecidos por dengue hemorrágico fue solamente uno.



En relación a los casos de dengue clásico en el 2006 el número de sospechosos fue de 8.477 y los confirmados de 1.239, mientras que en las primeras 45 semanas de este año la cantidad de sospechosos se ha elevado a 10.102 y la cifra de confirmados es de 1.115.



Señalaron que la cantidad de virus que están circulando al mismo tiempo en el país son cuatro, pero insistieron en que es el mosquito "aedes aegypti" el único que transmite esta enfermedad.



Según estos funcionarios, el aumento en el número de casos de dengue hemorrágico y clásico se debe al incremento de los virus en circulación, que el tipo 3 de estos virus no circulaba desde 1998, y que muchos pacientes son llevados a los centros de salud de forma tardía.



Afirmaron que para combatir el mosquito que pica de día y que transmite la enfermedad ya han realizado jornadas de salud los fines de semana y que otra se efectuará los próximos días 24 y 25.



Está previsto que otra jornada, durante la cual 600 miembros de brigadas del Minsa, visitan miles de casas para prevenir la enfermedad, se efectuará el 1 y 2 de diciembre próximos.



Los funcionarios insistieron en que la población debe de participar activamente en estas labores de prevención con la eliminación de basuras, recipientes con agua y destrucción de objetos inservibles, ya que de nada sirve una buena fumigación si los pobladores no colaboran en estas acciones.



Indicaron que para combatir la enfermedad no hay vacunas, ni anti-víricos ni medicinas específicas.