“Rosario Murillo me llamó traidor y eso es muerte”

El alcalde de Managua, Dionisio Marenco, reiteró ayer ante los periodistas que, efectivamente, ha redoblado su protección frente a los hechos siguientes: “Rosario Murillo me acusó de traidor, y las traiciones en el FSLN son como condenas a muerte”.



“Esos son los hechos, saquen sus conclusiones”, dijo el edil durante una rueda de prensa en la que señaló que su protección es “por si acaso, porque vos sabés que cuando te tildan de traidor, puede haber el deseo o la tentación de hacer algo contra uno”.



“Sólo tengo un conductor y me pusieron una persona más el cuerpo de seguridad de la Alcaldía”, dijo el edil, quien explicó que “si a uno lo acusan de incendiario en su barrio, me imagino que después la gente se chivea con vos y dice: ahí viene el incendiario y comienzan a ver si andas algún fósforo en tu camisa, y no vaya a ser que otro del barrio se ponga loco y te pegue un leñazo en la cabeza”.



“Si en el FSLN te acusan de traidor, esa acusación es bien seria, porque cuando yo entré al Frente Sandinista el traidor sólo tenía una salida que era la pena de muerte, y es eso lo que yo entiendo”, añadió Marenco.



Dijo que la Secretaría de su partido no necesita presionarlo para que él llegara a renunciar a su cargo, “pero si siento que ustedes (los periodistas) me traen información de la calle de que me tengo que ir, yo me voy sin ningún problema. No estoy amarrado en este puesto” (de alcalde).



Convoca a Concejo



Ayer, el edil antes de reunirse con los periodistas convocó al Concejo para elegir hoy al nuevo Secretario de esa instancia del gobierno edilicio, la que dejó vacante José Treminio.



Los concejales Róger Mayorga, del PLC, y Cándida Huete, del FSLN, se disputarán hoy en una sesión extraordinaria del Concejo de Managua la elección del cargo.



Hasta ayer al medio día Marenco no había sido invitado por su bancada (la sandinista) para conocer la postulación, pero aseguró que la candidata sandinista es una buena concejal. A preguntas de EL NUEVO DIARIO de que si resulta electo el profesor Mayorga, el edil dijo que él no tendría problemas en trabajar con ese concejal.



Sobre la posibilidad de que hoy se vuelva a producir una situación similar a la que hubo en la elección del vicealcalde, Marenco “espera que no”.



Reconoció que no existe un flujo de comunicación entre su bancada y él, pero a título personal trata con los ediles rojinegros. Sobre el porqué no existe esa comunicación entre él y la bancada del FSLN, el edil dijo, “pues habría que preguntarle a ellos, porque yo aquí siempre estoy trabajando”.



Explicó que la concejal Huete goza de bastante consenso en la bancada sandinista, y que si ella resulta electa, también puede trabajar bien, porque la labor de la Alcaldía es para servir a todos los habitantes de Managua y no a un sector de la sociedad capitalina.



Sobre críticas de Cuaresma



Al ser consultado sobre las críticas del concejal Edgardo Cuaresma, quien dijo que el proyecto de construir un nuevo paso a desnivel sería para beneficiar a los más ricos, Marenco rechazó esa afirmación, al decir que por ese paso desnivel pasaran 60,000 vehículos al día, de los cuales 5,000 serán autobuses donde viaja gente pobre.



“Si hay un ambiente de agitación, si comienzan a hacer huelgas aquí --en la comuna-- y comienzan a perturbar la actividad normal de la alcaldía, los ciudadanos no van a poder pagar sus impuestos, y sin dinero no vamos a poder hacer nada”, dijo el edil capitalino.