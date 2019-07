Intentan tomarse oficinas de Nicho

Un grupo de trabajadores de la Alcaldía de Managua trató de tomarse la tarde de ayer las oficinas del edil Nicho Marenco, lo que provocó el despliegue casi inmediato de un buen dispositivo de la Policía Nacional.



Los reclamantes demandaban un incremento salarial del 30 por ciento, aduciendo que desde hace siete años no se revisan los salarios en la municipalidad.



De esta manera descartaron que se tratara una protesta política, motivada por los problemas que existen entre el alcalde Nicho Marenco, y la primera dama de la República, Rosario Murillo.



Sin embargo, la protesta no pasó a más, puesto que una representación sindical fue recibida por el vicealcalde Nery Orochena, con quien acordaron iniciar una negociación a partir del próximo lunes.



“Recuerden que tenemos hasta al 15 de diciembre para aprobar esto, entonces no hay ningún problema, esto tiene que ingresar al presupuesto del próximo año”, dijo Orochena.



“Vamos a analizar la propuesta que ellos están haciendo, porque tenemos que ver las posibilidades financieras que tiene la Alcaldía. Recordemos que aquí hay dos grandes demandas: la de los pobladores de Managua que quieren más proyectos, y tenemos la demanda de los trabajadores, vamos revisar eso y a encontrar una respuesta”, agregó.



Por su parte, la secretaria general de Fretralma (Federación de Trabajadores del Alcaldía de Managua), María Zamora, expresó que tienen la esperanza de alcanzar el reajuste salarial que demandan, ya que en tres años que lleva el alcalde Nicho Marenco en su gestión, por primera vez fueron recibidos ayer.



En total, cinco organizaciones sindicales independientes han logrado aglutinarse en una sola coalición, en busca de alcanzar este reajuste salarial.