Arias y Ortega conversarán sobre emigración y deuda

Los presidentes de Costa Rica, Óscar Arias, y de Nicaragua, Daniel Ortega, se reunirán el jueves en San José para tratar asuntos como la deuda que mantiene Managua con este país y temas migratorios.



Arias declaró el miércoles a Radio Monumental que "hay temas importantes, no creo que sea una reunión para definir nada ni llegar a acuerdos sobre temas álgidos que requieren mucho debate y análisis".



El mandatario costarricense manifestó que de su parte no se abordará el tema de la demanda que tiene Costa Rica contra Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, acerca de derechos de navegación sobre el fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense.



"En términos generales es conveniente que los presidentes de dos países vecinos conversen de manera fluida sobre temas importantes para ambos", explicó Arias.



Problema "típico"



Agregó que "para nadie es un secreto que tenemos una población nicaragüense muy grande que colabora con el desarrollo nacional en agricultura y construcción, y también muchos costarricenses los ven como una carga porque hay que educarlos y darles salud". Explicó que este es un problema "típico" de los países como Costa Rica que son receptores de inmigrantes.



Otro asunto que se abordará es el desarrollo de comunidades fronterizas de ambas naciones, aunque Arias advirtió que es difícil conseguir recursos para llevar a cabo ese proyecto.



Acerca de los 630 millones de dólares que Nicaragua le adeuda a Costa Rica desde hace más de dos décadas, Arias aceptó que es un asunto que "no tiene fácil resolución" porque Nicaragua no tiene la capacidad de pago y Costa Rica no puede perdonarle todo el monto.



"Nos han estado presionando organismos internacionales, a varios gobiernos costarricenses, para que se perdone por lo menos en la misma proporción que países ricos han perdonado a países en desarrollo sus deudas", comentó Arias.



Deuda nunca la va a pagar Nicaragua



Sin embargo, criticó que "una cosa es que un país rico como Estados Unidos perdone deudas y otra que uno pobre como Costa Rica lo haga". "Pienso que esa deuda nunca la va a pagar Nicaragua porque no tiene la plata, entonces no sé, a nivel de Banco Central ha habido una negociación para ver qué se les puede perdonar pero eso tiene que ir a la Asamblea Legislativa", afirmó.



Arias se mostró abierto a la posibilidad de que se condone un porcentaje por definir de la deuda y que del resto se haga cargo "otro gobierno más poderoso".



Ortega llegará el jueves a Costa Rica para realizar su primera visita oficial al país vecino desde que llegó al poder en enero pasado, y responde a una invitación hecha por Arias durante una visita que realizó a Managua en agosto pasado.



Arias tiene previsto recibir personalmente a Ortega, quien arribará al país aproximadamente las 10.00 hora local (16.00 GMT). Posteriormente, ambos gobernantes, se trasladarán hasta la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde mantendrán un diálogo privado con agenda abierta.



Luego de la cita bilateral tendrán un almuerzo y en horas de la tarde se tiene previsto que ambos presidentes ofrezcan una conferencia de prensa conjunta.



Después de esa actividad, el presidente de Nicaragua cumplirá una agenda privada, en la que tiene previsto visitar dos hijos que residen en San José, según dijo Arias.



Costa Rica es el único país centroamericano que Ortega no ha visitado desde que tomó posesión del cargo en enero pasado, y las relaciones entre ambos presidentes han sido distantes durante este año.