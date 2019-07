Lanzan campaña para erradicar comercio de huevos de tortugas

Consideran necesario ofrecer opciones y mecanismos a los que trafican con los huevos, porque no se les puede decir que abandonen esta comercialización si no se le plantean alternativas socio económicas

Representantes de organismos nicaragüenses e internacionales lanzaron el miércoles una campaña destinada a evitar que siga la comercialización ilegal de huevos de tortuga.



Directivos de Fauna y Flora Internacional, proyectos de zonas costeras y proyectos de conservación de tortugas marinas, señalaron que el tráfico ilegal con huevos de cinco de las siete especies de quelonios que visitan este país no se detiene a pesar de que existe una veda permanente en Nicaragua.



La tortuga verde, la carey, laúd, cabezona, la paslama y la tora visitan las dos costas de Nicaragua para desovar.



El director de áreas protegidas del Ministerio nicaragüense de Recursos Naturales y el Ambiente (Marena), Francisco Gadea, afirmó que la extracción de huevos de tortuga de diferentes tipos se lleva a cabo en playas solitarias.



La fuente abogó porque la tortuga sea considerada como una especie en peligro de extinción, en el marco de la campaña "yo no como huevos de tortuga".



En estos sectores las tortugas anidan y se reproducen, pero también son los lugares donde los lugareños de estas costas extraen los huevos y los comercializan, porque no hay incentivos para la supervivencia de éstos.



Gadea dijo que es necesario ofrecer opciones y mecanismos a los que trafican con los huevos en las calles, restaurantes y mercados, porque no se les puede decir que abandonen esta comercialización si no se le plantean alternativas socio económicas.



Agregó que, en este sentido, hay diferentes opciones que tienen que ver con el manejo de las áreas protegidas, procesos de conservación, proyectos de ecoturismo y algunas alternativas productivas en áreas cercanas a las costas.