Escoba de Fetsalud y del nuevo Ministro

Al menos 25 trabajadores del Ministerio de Salud, Minsa, incluyendo a casi todos los miembros de la Junta Directiva del sindicato independiente de la institución, fueron despedidos ayer, denunció Martín Portillo, Secretario General de la Confederación Nicaragüense de Trabajadores de la Salud, Contranicsa,

El dirigente sindical afirmó que se trata una medida revanchista y autoritaria de parte de González, quien supuestamente tiene órdenes de actuar con la mano dura con que no actuó su antecesora, Maritza Cuan.



Portillo dijo que los despidos son injustificados y violatorios del Convenio Colectivo y del Código Laboral, ya que al menos cinco de los despedidos gozan de fuero sindical.



Sumados los 20 trabajadores de la Policlínica Xolotlán, el total de despedidos en el Sistema de Salud alcanza los 50 durante la presente semana.



El director de recursos humanos, otrora dirigente sindical de Fetsalud, Humberto Murillo, se negó a recibir a los despedidos y a los sindicalistas, aduciendo que nada tenía que hablar con ellos.



Entre los afectados se encuentran: el docente Domingo Mendoza, responsable del archivo nacional; Paola Sánchez, Jessy Rico, Jairo Meza, Marlon Calero, Angélica Sosa, Darwin Pérez, doctor Federico Prado, Dorisel Blanco y Zamir García, entre otros.



Según los dirigentes de Contranicsa, Murillo también viola el Código Laboral y el Convenio Colectivo, al suspender las liberaciones (derecho de no trabajar para dedicarse a labores sindicales) de los dirigentes que no son afines a Fetsalud.



La vocera del Minsa, Maritza Tellería, dijo que son 40 los trabajadores reubicados y 13 despedidos. También aseguró que en el caso de los despedidos tienen antecedentes laborales negativos, y que esto se debe a un plan de reestructuración interno en el Minsa.



Sin embargo, una fuente cercana al Minsa mencionó que ninguno de los despedidos pertenece a Fetsalud.