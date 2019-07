Reunión Arias-Ortega sin pena ni gloria

Los presidentes de Costa Rica y de Nicaragua, Oscar Arias Sánchez y Daniel Ortega Saavedra, acordaron reactivar la Comisión Binacional, al anunciar que en enero próximo se le convocará en Nicaragua para abordar más específicamente los temas de agenda bilateral.



Dicha comisión atenderá temas políticos, económicos, comerciales, de turismo, cooperación, seguridad, migración, laboral, fronterizos, ambientales y culturales como instrumento para estrechar los lazos de amistad y fortalecer el entendimiento entre ambas naciones.



Ortega arribó al país con más de dos horas de retraso porque se había quedado terminando unos recursos de amparo para evitar la anulación de los Consejos del Poder Ciudadano, según dijo.



El caso río San Juan



Entre otros temas, los presidentes expresaron que el caso del río San Juan continuará su proceso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero que eso no significa que no se pueda abordar en reuniones bilaterales o bien desarrollar proyectos conjuntos en la zona del río para reducir la pobreza de las comunidades fronterizas.



“Lo poquito que hablamos del río es que el caso continúe en La Haya sin perjuicio que se aborde en reuniones binacionales. Es un juicio que se ha tramitado con celeridad. Mejor dejémoslo ahí”, declaró Arias.



Mientras que su homólogo nica dijo que es un caso que significa enormes gastos para el país, y que lo mejor “es que no existieran fronteras” para que haya libre movilidad, como en los países europeos.



Mientras falla La Haya



Opinó que durante el tiempo que dure la Corte en pronunciarse se “puede avanzar en lo que se pueda”, principalmente en desarrollar proyectos conjuntos para explotar mutuamente el turismo en el río, y con ello beneficiar a los pobladores y “hasta frenar la migración” a Costa Rica, porque se generarían empleos en esa zona. Ortega agregó que independientemente del resultado que emita la Corte, éste debe ser asumido con madurez y dentro de la hermandad de las dos naciones, señalando como ejemplo lo que hizo él y el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, de darse la mano cuando el Tribunal Internacional resolvió el conflicto por la frontera marítima que había.



La deuda



Respecto a la deuda, unos 630 millones de dólares que Nicaragua presenta a Costa Rica, no hubo un acuerdo específico, aunque el presidente Arias dijo que existe la intención de condonar una buena parte, pero que países terceros asuman el resto del monto adeudado porque la nación no puede hacerlo totalmente.



Ortega expuso que la visita oficial es una prueba de que existe “voluntad de ir dando los pasos” para fortalecer los lazos de amistad entre ambas naciones, y con ello buscar soluciones a los problemas de los inmigrantes. Indicó que solicitará al congreso nica que envíe una delegación a fin de reunirse con sus homólogos ticos en la búsqueda de la aprobación de las reformas migratorias.