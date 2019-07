Diputados: Caridad entra por casa

Ya la Navidad se aproxima y las cartitas al niño Dios están apareciendo por doquier. EL NUEVO DIARIO trae los pedidos hechos durante este año a través de algunos de los diputados. No hay carritos, casas de juguetes, Barbies, muñecas de trapo ni deseos prósperos de Año Nuevo. Sólo la exorbitante suma de un mil millones de córdobas.



Los legisladores no cumplirán los deseos de todas las asociaciones, instituciones e iglesias, pero, como en años anteriores, rebuscarán entre el dinero del Presupuesto General de la República para satisfacer las demandas, que este año fueron muchas por ser post electoral.



En el Presupuesto General de la República aprobado en marzo se asignaron 90 millones de córdobas a diversas instituciones, entre la que sobresalió la Universidad Católica Redemptoris Mater (Unica), a la que le asignaron 12 millones de córdobas.



La Unica este año pidió un millón de córdobas más. Los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) también se colaron en la lista de pedidos. No se especifica la suma que solicitan, sólo en qué lo utilizarán: “Realizar estudio técnico correspondiente para el desarrollo del proyecto de infraestructura de carretera longitud estimada en 10 kilómetros”. Los CPC de la comarca Calishuate, en Santa Teresa, Carazo, hacen la solicitud.



La gentil influencia



Según explica el diputado liberal Maximino Rodríguez, las personas u organizaciones deseosas de ser beneficiadas con el presupuesto estatal recurren a ellos para que el trámite sea más fácil. El legislador Wálmaro Gutiérrez, Vicepresidente de la Comisión Económica del Parlamento, explica lo mismo. “Ése es un vehículo nada más”, dice refiriéndose a los diputados.



Gutiérrez aclara algo: “Si no hay dinero no se le da a nadie porque no hay presupuesto para eso”. Los diputados del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) son los únicos que no mocionaron para este proyecto.



El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) “se voló la cerca” con los pedidos. Conforme al resumen de mociones al proyecto de la Ley Anual del Presupuesto General de la República (PGR), este partido solicita 185, 308, 971.00 córdobas. Entre los principales mocionistas están Wilfredo Navarro, Maximino Rodríguez y Carlos Gadea.



Hay desde proyectos para las alcaldías de Terrabona y Matagalpa, hasta dinero para la realización de convenciones de turismo y “ayudas sociales” para la Fundación Soldados de Jesucristo.



A través de Rodríguez, la Alcaldía de Matiguás, Matagalpa, pide más de 28 millones de córdobas para reparar caminos.



Los iglesieros



“Si cien iglesias me piden ayuda, yo les doy, ¿cuál es el delito?”, preguntó Carlos Gadea, quien en sus mociones pide dinero principalmente para la reparación de la infraestructura de iglesias. Así, aboga porque se le den 50 mil córdobas a la capilla María Reina, de Ocotal, y la misma cantidad para el templo San Juan Bautista, en San José de Limay, y para la Ermita de los Arados, en Mozonte. Pide también 500 mil córdobas para proyectos de los “Soldados de Cristo”.



Wilfredo Navarro es otro de los legisladores con un sinnúmero de mociones, entre las que sobresalen pedidos para iglesias. Navarro pide 500 mil córdobas para el Seminario Arquidiocesano La Purísima, 400 mil para la Iglesia El Calvario, de Masaya, y 300 mil para la Iglesia Las Palmas, entre otras.



Dice el diputado Navarro que él prefiere ayudar a organizaciones “de reconocida trayectoria”. “Las iglesias evangélicas y católicas llenan una función social y hay que apoyarlas”, comentó.



El diputado Carlos Olivas Montiel, por ejemplo, pide más de seis millones de córdobas para reparar caminos en el municipio de Morrito, pero no especifica la institución que va a ejecutar los proyectos. Donde debería estar el nombre de la institución dice “Río San Juan”.



La ALN no se queda atrás



Los diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) mocionan por más de cien millones de córdobas. Para ser exactos: 104, 933, 698 córdobas. Entre las asociaciones beneficiadas está la Asociación para el Desarrollo Integral del Norte de Nicaragua, de Matagalpa, por la que Augusto Valle está pidiendo 819, 213 mil córdobas.



Valle gestiona también un millón cien mil córdobas para la Asociación Bautista Cristiana (ABC) que pretende construir el “auditorio Bethel”. Eliseo Núñez, en cambio, solicita dos millones de córdobas para “un proyecto de fortalecimiento de las unidades productivas de los pequeños y medianos avicultores de Nicaragua”.



Stanford Cash Dash, como buen caudillo del Caribe Sur, solicita más de un millón de córdobas para reparar techos, aulas, salones y casas pastorales de la Iglesia Bautista, Iglesia Episcopal Santa María, Iglesia San Marcos, el Colegio de Secundaria Moravo, entre otros.



Los conflictos de intereses



Aunque con una partida menor, algunos diputados del Frente Sandinista también mocionaron para que se les asigne dinero a diversas instituciones. Sobresalen dos legisladores que piden dinero para instituciones en las que ellos forman parte.



Douglas Alemán, miembro de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Ganaderos y Agricultores (UNAG), tiene una moción en la que pide más de un millón de córdobas para la “remodelación de oficina y diseño de auditorios” en la UNAG de Chontales.



El diputado Gustavo Porras, también secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), solicitó nueve millones 500 mil córdobas para la “reparación de la histórica Casa del Obrero”.



Los 13 millones para las iglesias



Por efectos de orden, asegura Gutiérrez, es que se especifica en una parte del proyecto de ley las solicitudes de las iglesias. Se entiende entonces que estas iglesias decidieron mocionar por sí solas, evitando los contactos de los diputados.



El párroco que pide más es el del Santuario de Cuapa, Óscar Chavarría, quien solicita 2, 413, 000 córdobas para “la conservación ambiental y el turismo religioso”. El cura Juan Calero, de la Parroquia Nuestra Señora de Candelaria, pide más de dos millones de córdobas para terminar la construcción de este templo.



El tempo de la Señora de Candelaria, en Comalapa, Chontales, es otro de los que requiere, según su párroco, el sacerdote José Ángel Serrano, más de un millón de córdobas.



¿Qué de esta cartita se convertirá en realidad? Los niños dioses en la Asamblea Nacional lo dirán.



Mañana: Las famosas partidas para las asociaciones. Este año los pedidos suman más de 288 millones de córdobas. ¿Cuáles son “fantasmas”?