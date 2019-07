Sigue lluvia de despidos en Minsa

Un grupo de trabajadores que entre ayer y hoy fue despedido, se tomó los portones del Minsa Central y amenazó con arreciar hoy las protestas.



El ministro de Salud, Guillermo González, continuó ayer despidiendo trabajadores de los sindicatos independientes o que no estén adscritos a la oficialista Federación de Trabajadores de la Salud, Fetsalud.



“El problema de ellos es que no están inscritos en nuestro sindicato y les hicimos la invitación en su momento y no quisieron”, dijo Juan Carlos Solís, Secretario General de Fetsalud en la Policlínica Xolotlán.



En esta Empresa Médica Previsional fueron despedidos 20 trabajadores. El miércoles en el nivel central del Minsa fueron corridos 25 y ayer recibieron su carta al menos 15 empleados.



Martín Portillo, Secretario General de la Confederación Nicaragüense de Trabajadores de la Salud, Contranicsa, dijo que Fetsalud y González están “descabezando” a los dirigentes sindicales independientes para poder aprobar sin oposición el convenio colectivo a inicios de 2008.



Los trabajadores afectados se tomaron ayer la entrada principal del Complejo de Salud “Concepción Palacios”, en protesta por la medida arbitraria.



Están actuando tan descabelladamente que entre los despedidos hay personal de Salud que tiene contratos temporales y éstos se les vencían hasta en diciembre.



Meter a los CPC



“Es una decisión desesperada de Humberto Murillo para darle empleo a miembros de los CPC que están en el desempleo”, indicó Portillo.



El dirigente sindical dijo que se espera que la lista de despedidos llegué a 200 y que a partir de diciembre subirá al nivel central del Minsa.



Portillo hizo un llamado a los dirigentes sindicales que no están adscritos a Fetsalud para que se unan, pues también correrán la misma suerte.



La vocera del Minsa, Maritza Tellería, dijo que se trata de una reorganización y que se le ofreció a los despedidos ser reubicados en los Silais y unidades de Salud donde hace falta personal.



Tellería dijo que los trabajadores despedidos no tienen capacidad técnica para realizar actividades de cara a la prevención de enfermedades, por lo que en su lugar será contratado personal técnico capacitado en lucha y prevención de epidemias en los departamentos.



Intentamos obtener una versión del ministro González, pero Tellería dijo que se encontraba cumpliendo compromisos en algunos Silais del país.