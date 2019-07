Diputados avalan ONG fantasmas

Más de cien Organizaciones No Gubernamentales (ONG) solicitan al Estado unos 288 millones de córdobas. Hay asociaciones de prestigio que piden para causas laudables, así como instituciones no tan necesitadas que llevan ya muchos años en la lista, y, sobre todo, ONG inexistentes.



La Asociación de Padres de Familia con Hijos Discapacitados “Los Pipitos” pide cuatro millones de córdobas para el funcionamiento de la asociación. A la par de esta solicitud está la de la Universidad Católica “Redemptoris Mater” (Unica), cuya rectora, la señora Michelle Rivas, hermana del magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, hizo la formal solicitud al Parlamento para que se le aprueben trece millones de córdobas.



El dinero para esta universidad privada, beneficiada en el Presupuesto General de la República (PGR) desde hace algunos años, sería utilizado para “desarrollar un programa de formación de maestros empíricos que desean adquirir un título profesional”.



Sugar Nicaragua Foundation, una fundación recién creada y ligada a los ingenios San Antonio y Monterrosa, mociona a través de su vicepresidente, Gustavo Soto García, para que se le dé cuatro millones de córdobas para el proyecto “Sonríele a la vida controlando tu diabetes”.



Fantasmagóricas



La “Asociación sin barreras El Güis” forma parte de las asociaciones que, agrupadas en un acápite titulado “solicitudes para Asociaciones”, espera que los diputados ante la Asamblea Nacional les aprueben un monto. La solicitud de este ONG, que supuestamente tiene sus instalaciones en Managua, no es específica, pero tiene el aval del diputado liberal Wilfredo Navarro.



Dicha organización no está registrada en el Ministerio de Gobernación (Migob), por tanto, está ilegal o no existe. Según la Ley General sobre personas jurídicas sin fines de lucro, todas las asociaciones, fundaciones, federaciones y confederaciones, sin fines de lucro, sean civiles o religiosas, deberán tener personalidad jurídica, que les será dada por la Asamblea Nacional.



Acto seguido tienen que inscribirse en el Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Migob y cumplir con las normas legales ya establecidas. Las ONG que no cumplan con estos dos requisitos básicos están ilegales, porque de nada sirve que tengan la personería si no están registradas en el Migob.



Así como la ONG que avala Navarro, está la “Fundación para el combate de la Pobreza y por el Progreso de Nicaragua” (Funcopronic), que solicita un poco menos de un millón de córdobas para “un proyecto integral de la juventud”.



La “Fundación para una Nicaragua Mejor” (Funpunim) tampoco está registrada. Esta organización pide siete millones de córdobas para ejecutar dos proyectos. Uno de ellos es para producir y comercializar carne de conejo en San Francisco Libre, y el otro consiste en una investigación sobre “la situación del cáncer de mama en la mujer nicaragüense”.



Otra ONG ilegal y que además pide más de un millón de córdobas para un proyecto de “desarrollo integral de la juventud urbana”, es la Fundación por la Erradicación de la Pobreza en Nicaragua (Funderponic). No aparece ningún mocionista en este pedido.



Ni qué decir de la Asociación para el Desarrollo de los Sectores Vulnerables en Nicaragua, que pide un poco más de cuatro millones de córdobas para un “proyecto de incidencia de la juventud sobre la pobreza”. Las siglas de esta asociación son Adenic, y existe una Adenic, que es la Asociación de Desarrollo Nicaragüense, una organización extranjera con un representante legal en el país, que no es Loren Wayne West, quien hace la moción.



La Fundación Merced, por ejemplo, que pide más de un millón de córdobas para un proyecto de rehabilitación y mejoramiento de áreas de servicio sanitarios y para la construcción de tanques sépticos y pozos de absorción en el Sistema Penitenciario de mujeres La Esperanza, no está al día con los informes financieros que todas las asociaciones deben entregar cada año al Migob.



La moción fue presentada por Alba Mara Baldovinos, también subdirectora de prensa del Consejo Supremo Electoral (CSE).



Cuento viejo



A finales del año pasado, EL NUEVO DIARIO realizó una investigación en la que quedaba demostrado cómo diversas ONG que recibieron dinero del PGR no habían ejecutado los proyectos por los que pidieron fondos. Algunas, incluso, nunca existieron, a pesar de que sí estaban inscritas en el Migob. Una de ellas fue la Fundación Jóvenes Democráticos Nicaragüense (JDN) que recibió un millón de córdobas del Presupuesto.



La Fundación Fortalecimiento Institucional Autonómico para el Desarrollo Comunitario recibió dos millones de córdobas, pero tampoco existía. En el lugar donde supuestamente funcionaba vive David Vallejos, que fue concejal regional por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).



Este año, igual que el pasado, la Fundación “María Dolores Alemán”, ligada a la familia de Arnoldo Alemán, pide un millón de córdobas para realizar un proyecto “de atención social y económico dirigido al sector más pobre de Nicaragua”. El tesorero de esta institución, Jerónimo Gadea Pantoja, es quien aparece como mocionista.



Los “Cumplidores de la paz”, de la Asociación Cumplidores de la Paz, no están registrados en el Migob, y aun así están solicitando más de dos millones de córdobas para un “proyecto de fortalecimiento de capacidades y organizaciones”.



Causas loables



Como en la vida nada es blanco y negro, hay mociones que merecen ser apoyadas. Tal es el caso de Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador (AEPCFA), presidida por Orlando Pineda, quien también impulsó el programa de alfabetización “Yo sí puedo”.



Pineda mociona para que le den un poco menos de diez millones de córdobas para “proyectos, una escuela campesina, un museo de alfabetización en la Costa Atlántica y para la remodelación de la institución”.



¿Qué moción ganará? Sólo nuestros padres de la patria lo saben.