Estado legisla contra mujeres

“Cada día el Estado retrocede los derechos humanos que por años veníamos conquistando las mujeres. En los últimos 16 años no habido ni una sola ley que responda a los intereses de las mujeres, y, por el contrario, ahora se penaliza hasta nuestro derecho a la vida”, dijo Dora Zeledón, presidenta del Movimiento de Mujeres Nicaragüenses “Luisa Amanda Espinoza” (Amnlae).



Este domingo se conmemora el Día Internacional en contra de la Violencia hacia las Mujeres, “sin embargo, el Estado ha sido el principal violador de los derechos humanos”, señaló Zeledón. Lamentó que la Asamblea Nacional legisle en contra de las mujeres, pues además de eliminar el aborto terapéutico consagrado por más de cien años en la Ley nicaragüense, también excluyeron la figura del feminicidio en la reforma del Código Penal.



Sin embargo, afirmó que los parlamentarios pueden resarcir esos daños si permiten que avancen las leyes que garanticen la igualdad de género, que se apruebe el Código de la Familia que tiene años de estar engavetado y otras tantas leyes que benefician a las mujeres.



Campañas de sensibilización



“Queremos una legislación que responda las demandas de las mujeres y de nuestros hijos”, dijo la dirigente de Amnlae.



Zeledón demandó la realización de un presupuesto con enfoque de género, la restitución del aborto terapéutico y un Estado que proteja a las mujeres y a los más vulnerables. “Demandamos una mejor calidad de vida y el acceso a la justicia, el cual es ineficiente y desgasta a la mujer”, expresó.



Lamentó que la mayoría de las veces que la mujer acude a la justicia termina revictimizada, pues el proceso es largo y engorroso. “La hacen ir mil veces para que aporte pruebas y la final el hombre sale libre”, dijo la feminista.



Comentó que año con año aumentan los casos de violencia intrafamiliar contra la mujer, pero todavía existe un sub registro, ya que muchas mujeres sufren en silencio por vergüenza o por temor a ser asesinadas. Zeledón comentó que la violencia no sólo afecta a la mujer, sino que impacta en la niñez, y, por ende, en toda la sociedad.



Además, solicitó que las instituciones como los ministerios de Salud y de Educación realicen campañas de sensibilización, con el fin de prevenir la violencia contra las mujeres. Lamentó que más de 80 de ellas han muerto a manos de sus parejas, ya que el machismo es un problema cultural en nuestro país.