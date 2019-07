Investidura de los cardenales de América Latina

Con la investidura este sábado de 23 nuevos cardenales, cuatro de ellos latinoamericanos, el continente más católico de la Tierra, América Latina, pasa a contar en el Colegio Cardenalicio con 34 cardenales, entre ellos 21 con derecho a votar.



Brasil, el país más católico del mundo, sigue teniendo el mayor número de purpurados del continente, nueve contando a Odilio Pedro Scherer, arzobispo de Sao Paulo, quien recibió oficialmente este sábado la birreta cardenalicia de manos del papa Benedicto XVI.



De esos nueve "príncipes de la Iglesia" brasileños, cinco tienen más de 80 años y por lo tanto no podrán participar en el Cónclave en la Capilla Sixtina para la elección del pontífice.



El segundo país por número de cardenales es México, que suma ahora al arzobispo de Monterrey, Francisco Robles Ortega. En total seis purpurados, de los cuales cuatro electores, que tienen menos de 80 años y podrán elegir al nuevo pontífice en caso de muerte de Benedicto XVI.



En el tercer renglón figura Argentina, con cuatro purpurados, de los cuales dos electores. Colombia cuenta con tres, todos electores, Chile con dos (uno elector) y Venezuela, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Ecuador, Honduras, Perú, Bolivia y Guatemala cada uno con un cardenal, todos electores.



Los purpurados de Nicaragua (Miguel Obando y Bravo), Puerto Rico (Luis Aponte Martínez) y Ecuador (Antonio José González Zumárraga) no podrán participar en el Cónclave por razones de edad, pero sí pueden ser elegidos Papa tal como lo establece la constitución vaticana.



Costa Rica, El Salvador, Panamá, Paraguay y Uruguay figuran entre los países que no cuentan con un purpurado.



Con las nuevas designaciones, el número de cardenales llega a 201 de los cuales sólo 121 tienen derecho a voto, uno más del límite fijado por Pablo VI y pocas veces superado por Juan Pablo II.



Entre los países que cuentan con un mayor número de purpurados figuran Italia, con 42 cardenales, de los cuales 21 son electores, y Estados Unidos, que pasó a tener 17 cardenales, de los cuales 13 son electores.



Le siguen España, con diez, de los cuales seis son electores, y Francia con nueve, de los cuales seis son electores.