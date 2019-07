Organizan plan para evitar tragedias en fiestas navideñas

Al menos 2 mil 500 policías participarán en trabajos de prevención para evitar que en las fiestas de navidad y fin de año no ocurran tragedias por el manejo indebido de productos pirotécnicos.



El año pasado se registraron 16 muertos y 18 quemados por los fuegos pirotécnicos por las fiestas de Navidad y año nuevo.



El comisionado mayor, Javier Dávila, la directora de la policía nacional, Aminta Ganera, y otros altos funcionarios de la institución, en rueda de prensa informaron sobre las medidas adoptadas para la fabricación, transporte, comercialización y manejo de artículos pirotécnicos.



En estos trabajos de prevención participarán funcionarios del Cuerpo de Bomberos, ministerio de Salud, alcaldías, fabricantes de petardos y cohetes, y comerciantes, para no tener que lamentar tragedias humanas y daños materiales por mal uso de la pólvora.



El comisionado Dávila señaló que estamos en la época del año cuando más se consumen productos pirotécnicos artesanales, fabricados en el país, artículos importados, especialmente de El Salvador, y la llamada "pólvora china".



La gritería



Los próximos días 28 y 29 de noviembre comienzan en este país los novenarios vespertinos y matutinos en honor a la Inmaculada Concepción de María, que culminan con La Gritería el 7 de diciembre.



La Gritería, una tradición que data desde el siglo XIX, consiste en que los creyentes levantan altares a la Vírgen María llamada La Purísima para rezar y cantar en la noche del 7 de diciembre, cuando se producen romerías de católicos en todo el país.



Después se registran las fiestas de La Navidad y de fin de año, cuando en este país se consumen mas productos pirotécnicos que son adquiridos en 317 centros de comercio en todo el país, de ellos 104 en Managua.



Las reglas



Estos comercios no podrán estar ubicados a menos de 200 metros de hospitales, mercados, paradas de autobuses y otros lugares altamente frecuentados por el público.



También debe haber en estos comercios un extintor, un barril de agua, arena o tierra, para combatir incendios, entre otras medidas de seguridad.



Los productos pirotécnicos artesanales proceden de 98 fábricas en este país, de las cuales 50 se hallan en Masaya, 30 en León, 8 en Managua y las otras en el resto del país, según indicaron las autoridades.



El comisionado Dávila precisó a Acan-Efe de que este año se han importados 1.663.228 unidades 4.200 cartones de pólvora china, que son pequeñas cajas con estos productos pirotécnicos.



Fuentes del Cuerpo de Bomberos informaron de que este año, hasta ahora, no se han registrado fallecidos ni quemados por uso indebido de la pólvora.



Para los que transgredan las regulaciones, según los casos, habrán sanciones administrativas, multas, suspensión de licencias, y en casos de responsabilidades de tráfico ilegal, responsabilidades penales, así como civiles cuando se trata de daños materiales.