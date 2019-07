Presupuesto 2008 es un monte de piedad

El presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre, termina de pasmarnos: los pedidos no suman mil millones de córdobas, sino dos mil.



“Es que a medida que se avanza en el proceso de consulta –-sostiene Aguirre-— las organizaciones piden más”. Y, como ya se dijo, no piden poco. “Es bastante plata”, dice el diputado, y en seguida afirma: “No a todas se les va a dar porque revienta el Presupuesto”.



Aguirre Sacasa asegura que será duro. Durísimo dice. “No a todas las asociaciones se le van a aprobar los pedidos, aunque eso lleve un costo político para mí”, insiste. La razón es más que sencilla: en el Presupuesto General de la República más bien falta dinero.



“Este Presupuesto va a enfrentar el alza del petróleo y otros mordiscos grandes, las elecciones municipales, por ejemplo. Además, no podemos aumentar deuda interna para financiar a estos grupos. Hay que priorizar”, dice, pues será esta comisión la que dictaminará el Presupuesto.



La propuesta de Presupuesto establece un techo de gasto de 28,618.1 millones de córdobas y uno de ingresos de 23,091.6 millones de córdobas. El déficit del Presupuesto, la diferencia entre los ingresos y los gastos, es de 5,526 millones de córdobas, que serán cubiertos con financiamiento externo e interno.



Sorpresas



Los pedidos de las asociaciones trajeron consigo muchas sorpresas: la Asociación para el Desarrollo de los Sectores Vulnerables en Nicaragua no tiene personería jurídica. Y no sólo eso: su presidente, Loren West Martínez, renunció al cargo y no ha hecho ninguna solicitud en el Parlamento, entonces, ¿quién lo hace en nombre suyo?



West Martínez llamó extrañado a EL NUEVO DIARIO luego de ver su nombre en la edición de ayer. Para demostrar su extrañeza e inocencia, envió la carta que llevó en septiembre a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, en la que solicitaba suspender definitivamente los trámites de la personería jurídica de esta ONG.



La Asociación para el Desarrollo de los Sectores Vulnerables en Nicaragua supuestamente mociona por un poco más de cuatro millones de córdobas para un “proyecto de incidencia de la juventud sobre la pobreza”.



Según West Martínez, los proyectos de la ONG se disolvieron por conflictos entre los miembros de la recién formada junta directiva, conformada, entre otros, por Douglas Toledo, a quien fue imposible localizar.



Toledo forma parte de los mocionistas en el proyecto de Ley Anual del Presupuesto de la República 2008. Hace dos solicitudes como presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios y Profesionales (AEU) de Managua, que sí está registrada en el Ministerio de Gobernación (Migob).



Para los dos proyectos, uno para “el desarrollo integral de la juventud universitaria” y otro para la “concientización de las políticas electorales a jóvenes y adolescentes de los municipios y distritos”, Toledo pide más de seis millones de córdobas.



Y faltan



Aparte de las transferencias municipales las alcaldías piden más de 176 millones de córdobas para ejecutar diversos proyectos. Falta sumar, además, los 288 millones que piden más de cien organizaciones no gubernamentales; los 185,308,971.00 córdobas que pide el PLC; los más de 104 millones de la ALN; los más de 28 millones que pide el FSLN y los casi 14 millones que solicitan las iglesias.



Esta carta, dirigida a los 92 niños dioses del Parlamento, en la que algunos de ellos también se han incluido, nos deja una pregunta rebotando en la mente... ¿De cuándo acá el Estado es casa de caridad?