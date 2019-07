“El Matador” sigue siendo impopular

Aunque en el ring ganó contra Fernando Vargas, al parecer la victoria y los golpes de Ricardo Mayorga no tienen importancia para muchos nicaragüenses, esto a pesar de que su pelea fue vista en una gran cantidad de hogares nicaragüenses.



Al ser anunciada la victoria de “El Matador”, en algunos barrios se escucharon triquitraques, televisores a todo volumen, pero aun así, afirmar que el boxeador nica goza de simpatía es casi una tarea imposible.



En un sondeo realizado por EL NUEVO DIARIO, más de la mitad de los entrevistados respondió no estar interesado en el triunfo del ahora campeón Supermediano Intercontinental del Consejo Mundial de Boxeo CMB.



Lo descalifican



“Sinceramente yo ni siquiera la vi (la pelea), no soy fanática de Mayorga porque es un irrespetuoso, vulgar. Por la manera en que se expresa deja en vergüenza a los nicaragüenses. Además, ofende a las mujeres, hasta con la madre de Vargas se metió. Yo no creo en él”, dijo Scarleth Martínez Pérez, pobladora capitalina.



“Ni me va ni me viene”, es la frase que acompañó el gesto despectivo de doña Socorro Figueroa al referirse a la pelea de Mayorga contra Vargas. Ella dice que la única gloria del boxeo en Nicaragua “es y será Alexis Argüello”.



Algunos pobladores prefieren destacar el desempeño de otros boxeadores, por ejemplo, el de Román “Chocolatito” González, quien en la actualidad figura como una de las principales promesas del boxeo en Nicaragua. “No parece ser nicaragüense ni profesional, si fuese educado valiera la pena verlo”, agregó doña Socorro Figueroa.



A Mariela Hamington no le importa que el triunfador haya sido nica, pues todo mérito queda desplazado ante la procacidad del polémico boxeador. “Yo quería que le dieran su buena golpiza porque es demasiado prepotente”, agregó Hamington.



Los hombres más tolerantes



Un dato relevante es que la opinión negativa hacia Mayorga es mayor entre las mujeres. Durante las entrevistas realizadas no hubo una sola mujer que se sintiera orgullosa del éxito de “El Matador”, mientras que los hombres parecen apoyarlo un poco más.



Se debe recordar que además de ser acusado por estafa y deudas, Mayorga también fue denunciado en un tribunal nicaragüense por violación, fue absuelto, pero generó las protestas de grupos feministas.



Pero Álvaro Hernández Guevara cree que posiblemente el pugilista esté cambiando, esto debido a la actitud que Ricardo Mayorga tuvo al arrodillarse y abrazar a su contrincante. “En realidad a él lo pierde su carácter, pero es un buen peleador y para mí debe ser motivo de orgullo, además, todo lo que dice es parte de la publicidad”, refirió el fanático.



“Da mucho que pensar por su lenguaje”, dijo Eusebio Ortega. Pero Luis Thompson cree que Mayorga está demostrando mayor disciplina y que por ello merece la admiración de la población nicaragüense.