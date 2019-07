Ortega confía en que Uribe retome mediación de Chávez en conflicto

26 Noviembre 2007 |

2:23 p.m. |

EFE

El presidente Daniel Ortega expresó su confianza de que el gobierno de Colombia retomará el proceso de mediación del gobernante venezolano, Hugo Chávez, para avanzar en una solución al conflicto armado en esa nación sudamericana.



El pasado día 22, el gobierno de Colombia suspendió la mediación del presidente Chávez, para un canje humanitario con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Fuerzas retrógradas



En unas sorpresivas declaraciones, Ortega dijo que "las conspiraciones" contra el gobierno de Chávez se han recrudecido poco antes del referendo que se efectuará en Venezuela el próximo domingo.



Señaló que el pueblo venezolano elegirá el domingo próximo entre el si y el no en cuanto a unas reformas constitucionales que van en la dirección de establecer "un poder en beneficio del pueblo" venezolano.



"Pero están las fuerzas retrógradas pro imperialistas, como están en Nicaragua, oponiéndose a que el pueblo tenga voz y participación directa en el poder", según Ortega.



Añadió que parte de esta conspiración "es la actitud que de manera sorpresiva asumió el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, (de suspender la mediación de Chávez)".



"No se puede entender, dijo Ortega, que teniendo un conflicto tan grave, con una lucha armada única en América Latina, y donde todos estamos deseando que se desarrolle un proceso de paz", se produzca el rechazo a la mediación, dijo el líder sandinista.



Según Ortega, seguramente Uribe tiene muchas presiones que lo llevan a tomar una actitud que no contribuye realmente a que se alcance la paz en Colombia.



"Yo espero de parte del presidente Uribe un cambio de actitud, porque solución posible militar en Colombia no hay, y eso se lo dije al presidente Uribe en Panamá, que la única solución es la negociación para alcanzar la paz", insistió Ortega.



Afirmó que el punto de partida para esas negociaciones es el asunto de la liberación de las personas que están detenidas, de uno y otro lado en la nación sudamericana, tanto civiles como militares.



"Han pasado los años y siguen en una posición inflexible las fuerzas más extremistas en Colombia, avaladas lógicamente por el imperio norteamericano, apostando por una victoria militar que no es posible", dijo el gobernante de Managua.



Chávez aceptó el pasado 31 de agosto buscar un acercamiento con las FARC en busca del acuerdo humanitario, y Bogotá anunció recientemente que daba de plazo hasta el 31 de diciembre para que esa gestión se concretara.



El presidente Uribe explicó que suspendió la mediación porque Chávez estaba "haciendo gestiones directas con militares de Colombia".