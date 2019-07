Abogado reacciona ante aparente maniobra judicial “Ahora sí que se robaron los dólares” Orozco asegura que como saben que el dueño de los 105 mil 9 dólares está en Honduras y no podrá comparecer a juicio aquí, dan el dinero por perdido Heberto Rodríguez, Mauricio Miranda y Eloísa Ibarra

27 Noviembre 2007 |

7 a.m. |

END