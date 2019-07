A partir de hoy, “apagones cero”

28 Noviembre 2007 |

El titular del Ministerio de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, anunció ayer que a partir de hoy ya no habrá cortes de energía eléctrica, pues el presidente Daniel Ortega bajó orientaciones de reducir los “apagones a cero”, pero a cambio el Estado adquirirá una nueva deuda con Albanisa de 25 millones de dólares en combustible, para que las plantas Hugo Chávez puedan generar 48 megavatios por más tiempo y así finalizar los racionamientos.



“A partir de mañana (hoy) ya no se va a racionar… Esta decisión la estamos tomando por orientaciones específicas de parte de nuestro Presidente, el comandante Daniel Ortega”, precisó Rappaccioli, quien reveló que el mandatario tomó dicha iniciativa por solicitud de la población, de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, y de las cámaras adscritas al Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, que pidieron terminar con los racionamientos.



Los CPC se lo pidieron



Agregó que Ortega tomó la decisión de “cero apagones”, luego que miembros de los CPC le solicitaran este lunes en la Secretaría de FSLN que finalizaran los racionamientos, motivados por el inicio de los rezos de la Purísima, “para que los de que alguna u otra manera comenzamos a celebrar la Purísima desde ahora, no tengamos oscuridad”.



La plantas Hugo Chávez tienen una capacidad efectiva de generación de 48 megavatios, pero sólo eran utilizadas para las horas pico debido a los altos costos que tiene producir energía a base de diesel, cuyo precio, según Rappaccioli, es de 180 dólares por cada megavatios, muy por encima del precio oficial aprobado por el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, que es de 111 dólares.



El funcionario precisó que aumentarán el tiempo de generación de dos a doce horas diarias, lo que se traduce en que si hasta ayer el costo de generación con diesel era de 5 mil dólares, a partir de hoy llegará a casi los 100 mil dólares, debido al aumento del tiempo en la generación de energía de las Hugo Chávez, reveló Rappaccioli.



Ernesto Martínez Tiffer, presidente de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, reveló que hasta la fecha la estatal Generadora Eléctrica Central S.A., Gecsa, le debe en combustible 25 millones de dólares a Alba de Nicaragua, S.A., Albanisa (empresa petrolera mixta entre Venezuela y Nicaragua), por generar con las plantas Hugo Chávez, es decir, que con este otro préstamo de 25 millones más, el Estado tendría una deuda de 50 millones de dólares.



Vale recordar que el jueves 22 de noviembre, los contralores colegiados aprobaron una solicitud de contratación directa hecha por ENEL para adquirir 365 mil barriles de búnker a un costo de 25 millones de dólares.



“No sé cómo voy a pagar ese crédito, mientras Fenosa no me pague no puedo pagar, Fenosa debe 62 millones de dólares a Gecsa y a Hidrogesa que no sé cómo me los van a pagar”, dijo Martínez Tiffer, quien agregó que de momento están tratando de llegar a acuerdos con Fenosa para “ver cómo se puede resolver (dicha deuda)”.



Mientras tanto, el Ministro de Energía también mencionó que actualmente no hay reserva de energía, por lo que si falla alguna planta de generación, los apagones regresarían.



No obstante, recordó que para el primero de diciembre los ingenios azucareros estarán entregando 60 megavatios al sistema interconectado nacional, los que sumados a los 20 megavatios que el Estado está comprando a Guatemala, garantizarán una reserva de 70 megas.