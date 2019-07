“CPC son germen del partido danielista”

29 Noviembre 2007 |

La ex guerrillera sandinista Dora María Téllez, ahora en la oposición en el Movimiento Renovador Sandinista, criticó la insistencia del presidente Daniel Ortega en instaurar los Consejos del Poder Ciudadano, aun contra la voluntad de la mayoría del Parlamento nicaragüense.



Para Téllez, antigua militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC) no son “una expresión del pueblo con derecho a organizarse”, como lo hace ver el presidente Ortega, sino más bien son “una estructura propia del partido danielista, ni siquiera son del FSLN, porque esa organización ya no existe”.



“Los CPC son estructuras organizativas del danielismo, una organización política que en la cúspide tiene a Daniel Ortega y a Rosario Murillo (esposa de Ortega), y que van a responder únicamente a los intereses del matrimonio y no a los de la nación”, señaló Téllez.



Según la ex guerrillera, ahora analista e investigadora social, Murillo creó los CPC para respaldar a Ortega en sus decisiones de mando y buscar una clientela política mediante la manipulación de las necesidades de la mayoría de los nicaragüenses.



CPC aniquiladores



“¿Cuál es la tarea de los CPC? Primero fusionar al danielismo en una sola organización y darle poder para adquirir clientelismo político, por eso los ponen a vender frijoles, arroz, a repartir medicinas, los van a poner a hacer de todo con el afán de que cultiven clientelismo político”, expresó Téllez, para quien la otra función de los cuestionados foros del gobierno, será la “anulación de las otras organizaciones civiles”.



“Los CPC pueden existir y son parte sin novedad, no habría ningún problema si funcionaran como cualquiera de las miles de organizaciones de este país, el problema con los Consejos es que se les otorguen poderes paraestatales por un lado, y por otro lado que se les considere el único partido de participación ciudadana al que el gobierno y sus instituciones presten atención, o que obliguen a la gente a afiliarse para obtener, por ejemplo, un bono productivo, eso sería un abuso”, expuso.



De acuerdo con el análisis de la ex comandante guerrillera, el comportamiento de intolerancia a las críticas por parte de Ortega y Murillo, se refleja en la concepción y filosofía de los CPC “en el sentido de que son excluyentes”.



“Fueron hechos con el fin de posicionar el poder de Ortega y Rosario, y obedecen a esta pareja que son intolerantes a las demás organizaciones, por lo tanto los CPC vienen buscando cómo aniquilar a las organizaciones sociales y sacarlas del derecho de participar en la gestión pública”, dijo Téllez, quien puso de ejemplo la denuncia del Movimiento Comunal, al que los CPC ya les están exigiendo la entrega de sus sedes nacionales.